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Эксперт назвал причину выдачи Данией разрешения на ввод в эксплуатацию СП-2

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Датское энергетическое агентство выдало Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию трубопровода «Северный поток – 2» на континентальном шельфе Дании в попытке избежать санкций США, рассказал «Известиям» эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в четверг, 1 октября.

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«Датчане просто хотят перестраховаться и уйти от излишнего давления, которое на них будет дальше оказываться. Сейчас выдача разрешений на ввод в эксплуатацию не запрещена. Через какое-то время, вероятно, это будет под санкционным действием. Потому что в США сейчас три законопроекта рассматривается, где в той или иной мере запрещены действия в отношении «Северного потока – 2» — сертификация, ввод в эксплуатацию, представление различных разрешений и т.д.», — сказал Игорь Юшков.

Таким образом, когда будут введены в строй американские санкции, датчане не попадут под их действие, потому что разрешение было выдано до вступления рестрикций в силу.

По словам Юшкова, вполне возможно, что до конца года примеру Дании последуют Финляндия и Швеция и также выдадут разрешение на ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2».

Проблемы могут возникнуть с Германией, считает эксперт.

«Немцы явно включаются в политическую борьбу с «Северным потоком – 2». Они не против него, но воспринимают его как рычаг давления по другим вопросам», — заключил Юшков.

Ранее 1 октября посол США в России Джон Салливан заявил, что Вашингтон не рассматривает возможность отмены санкций против «Северного потока – 2».

В декабре прошлого года Соединенные Штаты впервые ввели ограничения против компаний, участвующих в реализации проекта. Из-за этого ее приостановили.

Вашингтон продолжает оказывать давление на европейские компании, участвующие в строительстве газопровода. Например, американские сенаторы потребовали от оператора порта Мукран прекратить поддерживать проект, пригрозив «финансовым разрушением».

18 августа премьер немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг назвала санкции США против «Северного потока – 2» недопустимыми. Она отметила, что ее регион не откажется от трубопровода, и призвала Берлин и Евросоюз не позволять себя шантажировать.

Газопровод строится от РФ до Германии по дну Балтийского моря. В настоящее время осталось проложить около 160 км труб. Однако из-за американских санкций строительство временно приостановлено. В ЕС и США в настоящее время звучат призывы США отказаться от проекта из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным.

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