Посол США оценил вероятность отмены санкций по «Северному потоку – 2»

США и Германия не рассматривают возможность отмены американских санкций в отношении проекта «Северный поток – 2». Об этом в четверг, 1 октября, заявил посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан.

«Не думаю, что было бы правильно сказать, что ведутся переговоры об отмене нами санкций, в результате чего работа по «Северному потоку – 2» сможет продолжаться», — цитирует его «Интерфакс».

Он напомнил также, что недавно госсекретарь Майкл Помпео в очередной раз указал на риск того, что Европа станет еще больше зависеть от газа, поступающего из одного источника. Также США видят в завершении проекта угрозу для стабильности и экономической жизнеспособности Украины. В этой связи госсекретарь Штатов предложил создать коалицию, которая не допустит дальнейшей реализации проекта.

«Думаю, можно сказать, что позиция США по этому вопросу остается ясной уже много лет: все эти годы мы выражаем свою обеспокоенность и высказываем возражения в связи с газопроводом «Северный поток – 2» и продолжаем обсуждать эту обеспокоенность и возражения со своими партнерами и союзниками», — резюмировал Салливан.

В декабре прошлого года Соединенные Штаты впервые ввели ограничения против компаний, участвующих в реализации «Северного потока – 2». Из-за этого реализацию проекта приостановили.

Вашингтон продолжает оказывать давление на европейские компании, участвующие в строительстве газопровода. Например, американские сенаторы потребовали от оператора порта Мукран прекратить поддерживать проект, пригрозив «финансовым разрушением».

18 августа премьер немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг назвала санкции США против «Северного потока – 2» недопустимыми. Она отметила, что ее регион не откажется от трубопровода, и призвала Берлин и Евросоюз не позволять себя шантажировать.

Газопровод строится от России до Германии по дну Балтийского моря. В настоящее время осталось проложить около 160 км труб, но строительство временно приостановлено из-за санкций Соединенных Штатов. В ЕС и США звучат призывы отказаться от проекта из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным.