В Совфеде прокомментировали решение Польши оштрафовать «Газпром»

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил в беседе с RT в среду, 7 октября, что, несмотря на решение Польши оштрафовать «Газпром» и сотрудничающие с ним по строительству «Северного потока – 2» европейские компании, проект газопровода будет реализован.

«На каком основании Польша штрафует «Газпром» за «Северный поток – 2», который, во-первых, еще не достроен, а, во-вторых, чем он помешал полякам, какие их интересы были ущемлены?.. Мы будем категорически противиться», — сказал Джабаров.

Сенатор выразил уверенность, что российская сторона всё равно доведет этот проект до конца. Он отметил, что трубопроводом интересуется не только российская, но и германская сторона.

«Что уже только не было придумано... чтобы ввести санкции против «Северного потока – 2». «Северный поток – 2» будет, и я в этом уверен», — заключил Джабаров.

Ранее в среду стало известно, что польский регулятор UOKiK оштрафовал пятерых партнеров «Газпрома» за строительство «Северного потока – 2» на сумму около $60 млн. Речь идет о компаниях Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

Сам «Газпром» оштрафовали на $7,6 млрд.

Причиной стало отсутствие разрешения на работы. Согласно постановлению регулятора, эти компании обязаны в течение месяца разорвать договоры на финансирование строительства трубопровода.

В российском газовом холдинге планируют обжаловать решение польского регулятора, подчеркивая, что «Газпром» не нарушал антимонопольного законодательства Польши.

Комментируя это решение польской стороны, в Кремле заявили, что отношения между Россией и Польшей нельзя назвать процветающими.

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргарет Вестагер заявили, что в ЕК ничего не знают об антимонопольном расследовании Польши по «Северному потоку – 2», а назначенный штраф в 10% оборота «Газпрома» ― «это много».

Газопровод строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Осталось проложить около 160 км труб. Из-за американских санкций строительство временно приостановлено. В последнее время в Евросоюзе и США звучат призывы отказаться от проекта из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным.

В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что решение по «Северному потоку – 2» в ситуации вокруг Навального будет не германским, а общеевропейским.