«Газпром» обжалует решение Польши оштрафовать его партнеров по «СП–2»

ПАО «Газпром» обжалует решение польского антимонопольного регулятора UOKIK оштрафовать пятерых партнеров российской компании за строительство газопровода «Северный поток – 2». Речь идет о штрафе на сумму около $60 млн.

Подобное решение регулятора нарушает принципы законности, справедливого разбирательства, а также соразмерности, отметили в компании. Размер штрафа говорит о желании Польши любыми способами противодействовать строительству газопровода, пишет «РИА Новости» в среду, 7 октября.

«При обжаловании решения UOKiK оно не подлежит исполнению до момента вступления в силу соответствующего решения суда», — заявил представитель холдинга, подчеркнув, что «Газпром» не нарушал антимонопольного законодательства Польши.

В свою очередь англо-голландская компания Shell, которая является одним из европейских партнеров «Газпрома» по строительству «Северного потока – 2», также выразила несогласие с решением UOKiK.

«Мы подтверждаем получение решения польского антимонопольного ведомства UOKiK в отношении кредиторов проекта Nord Stream 2, включая Shell. Мы выражаем несогласие с решением UOKiK», — рассказали ТАСС в пресс-службе организации.

В Shell подчеркнули, что ведут хозяйственную деятельность в соответствии с национальным и международным законодательством, а том числе и с монопольными правилами.

«В настоящее время мы изучаем это решение и определяемся с дальнейшими шагами», — отметили в компании.

Ранее в этот же день стало известно, что UOKiK оштрафовал пятерых партнеров российской компании «Газпром» за строительство газопровода «Северный поток – 2» на сумму около $60 млн. Речь идет о компаниях Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

Причиной стало отсутствие разрешения на работы. Согласно постановлению регулятора, эти компании обязаны в течение месяца разорвать договоры на финансирование строительства газопровода.

Сам «Газпром» также оштрафован на $7,6 млрд.

Газопровод строится от РФ до Германии по дну Балтийского моря. В настоящее время осталось проложить около 160 км труб. Однако из-за американских санкций строительство временно приостановлено. В последнее время в ЕС и США звучат призывы США отказаться от проекта из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным.

При этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что решение по «Северному потоку – 2» в ситуации вокруг российского блогера и оппозиционера Алексея Навального будет не германским, а общеевропейским.

В свою очередь пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер предложил ФРГ польский газопровод Baltic Pipe как альтернативу «Северному потоку – 2» в случае остановки реализации проекта.

Мюллер добавил, что «СП-2» якобы противоречит идее европейской солидарности и энергетической безопасности. Он подчеркнул, что Польша выступает за однозначную солидарность европейских стран в этом вопросе.

Несмотря на такие заявлении и предложения, 1 октября стало известно, что Дания разрешила эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» на своем континентальном шельфе.