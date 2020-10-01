Дания разрешила эксплуатацию «Северного потока – 2» на своем шельфе

Датское энергетическое агентство выдало Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию трубопровода «Северный поток – 2» на континентальном шельфе Дании. Сообщение об этом опубликовано на сайте агентства в четверг, 1 октября.

Разрешение действительно при соблюдении ряда условий, касающихся безопасности. Так, трубопровод может быть запущен только после того, как хотя бы одна его часть пройдет испытания и получит соответствующее разрешение. При этом условия разрешения на строительство, выданного 30 октября 2019 года, сохраняются в части эксплуатации.

23 сентября эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков рассказал «Известиям», почему «Северный поток – 2»до сих пор не достроен. По его словам, есть две версии. Одна из них касается технической стороны вопроса, другая — политической.

Согласно первой, на баржу «Фортуна» устанавливают дополнительное оборудование.

По второй версии, немецкие власти просили «Газпром» приостановить строительство газопровода, чтобы пролоббировать наиболее мягкий вариант санкционных пакетов США в отношении газопровода, а именно убрать из текстов законопроектов все, что касается обслуживания газопровода и ввода его в эксплуатацию, отметил эксперт.

Газопровод строится от РФ до Германии по дну Балтийского моря. В настоящее время осталось проложить около 160 км труб. Однако из-за американских санкций строительство временно приостановлено. В ЕС и США в настоящее время звучат призывы США отказаться от проекта из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным.