Неутомимый Джо: как Байден взялся за наследие Трампа

В ближайшие недели администрация президента США Джо Байдена активизирует свою внешнюю политику на постсоветском пространстве, а также постарается найти компромисс с Россией по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Такой прогноз дали опрошенные «Известиями» эксперты . Кроме того, по их мнению, новый глава Белого дома плотно возьмется за пересмотр наследия Дональда Трампа. Однако прежде всего ему крайне необходимо переломить ситуацию с пандемией COVID-19 и удержать на плаву экономику — только так его действительно станут воспринимать как хорошую альтернативу предшественнику.

Действует по указу

В первый же день во главе Белого дома Джо Байден взялся за пересмотр наследия Дональда Трампа. Не успев обжиться в Овальном кабинете, демократ подписал 15 указов. Как и ожидалось, новый президент США вернул страну во Всемирную организацию здравоохранения и в Парижское соглашение по климату , отменил чрезвычайное положение на границе с Мексикой и федеральное финансирование строительства знаменитой стены Трампа, прекратил прокладку нефтепровода Keystone XL на границе с Канадой и ввел мораторий на сдачу в аренду арктических территорий для добычи нефти и газа.

Кроме того, американский лидер подписал несколько документов, касающихся мигрантов и социальных вопросов . Среди них отмена запрета на въезд в США гражданам ряда мусульманских стран, гражданство для мигрантов, защита от депортации людей, которых привезли в страну детьми, а также — продление заморозки выплат по образовательным кредитам и мораторий на выселение граждан, оказавшихся без средств из-за коронакризиса. Не отказал себе в удовольствии Байден и подписать прокламацию, объявляющую день его инаугурации — 20 января — Национальным днем единства.

Неутомимый Джо2 Президент США Джо Байден Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Однако, пожалуй, самая важная подпись была поставлена под указом о введении 100-дневного режима ношения масок и обеспечении обязательного использования средств индивидуальной защиты в госучреждениях . По мнению директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрия Рогулева, все эти указы должны продемонстрировать, что Джо Байден готов сразу приступить к выполнению предвыборных обещаний.

— Но это на самом деле безболезненные вещи, против которых вряд ли кто-то будет сильно возражать . Поскольку даже выход из ВОЗ или соглашения по климату — это больше была блажь Трампа, — сказал эксперт «Известиям».

Однако теперь Джо Байдену надо начинать доказывать, что он — не Дональд Трамп , уверен руководитель Центра глобальных интересов (Вашингтон) Николай Злобин.

— И сделать это он может новой программой борьбы с пандемией. Ему принципиально важно переломить ситуацию, только тогда его будут воспринимать как хорошую альтернативу . Если Байдену это не удастся, то что бы он ни делал в других вопросах, никто не станет воспринимать его как борца с наследством предыдущего президента. Ведь Трамп во многом и проиграл из-за коронавируса. Поэтому для Байдена COVID-19 остается главной проблемой. К тому же нельзя дать упасть экономике. При Трампе она хорошо развивалась, а безработица до пандемии была рекордно низкой, в том числе среди меньшинств. Тут ему тоже придется доказывать, что он, по крайней мере, не хуже 45-го президента, — пояснил «Известиям» политолог.

По его мнению, лидер США столкнется с трудностями в реализации своих внутриполитических инициатив в социальной сфере, поскольку ему для этого потребуются дополнительные средства, а значит — не избежать повышения налогов . Не случайно на прощание Дональд Трамп сказал, что если американцам поднимут налоги, то он их «предупреждал».

Неутомимый Джо1 Бывший президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS/Carlos Barria

— А через 22 месяца новые выборы в конгресс. И демократы — с такими-то фискальными программами — могут пролететь, — отметил Николай Злобин.

Кроме того, демократы несколько притормозили историю с рассмотрением импичмента Дональду Трампу в сенате, поскольку это никоим образом не поможет Джо Байдену в борьбе с наследием республиканц а, считает эксперт. По его мнению, импичмент будет лишь мешать новому президенту, который «совсем не хочет выглядеть так, будто он мстит» . Кроме того, в США сейчас есть много проблем, для решения которых демократам нужны компромиссы с республиканцами.

— Зачем начинать войну из-за импичмента, когда надо договариваться об экономике, иммиграции и налогах? В сенате сейчас число мест 50 на 50, уверенного преимущества у демократов нет, а многие важные вопросы придется решать двумя третями голосов, — пояснил эксперт.

Вернись вовне

Несмотря на, казалось бы, внутреннюю ориентированность первых шагов новой администрации, Вашингтон не будет затягивать с активизацией внешней политики, считают эксперты. При этом, по их оценкам, одним из ключевых полей международной деятельности Джо Байдена станет постсоветское пространство . В отличие от Дональда Трампа команда демократа рассматривает этот регион как один из важнейших.

— Нет никаких сомнений, что американцы активизируются на постсоветском пространстве. Эта администрация будет гораздо более идеологизирована, а ее подход станет в этом смысле характерным для времен Барака Обамы: давить на Россию с помощью территорий бывшего СССР, сдерживая Москву на дальних рубежах, — подчеркнул Юрий Рогулев.

Неутомимый Джо3 Бывший президент США Джордж Буш, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, бывший президент США Барак Обама со своей женой Мишель во время инаугурации президента США Джо Байдена, 20 января 2021 года Фото: REUTERS/Caroline Brehman/Pool

Кроме того, этот регион будет вызывать повышенный интерес еще и потому, что нынешняя администрация видит в нем и поле противостояния с Китаем, уверен Николай Злобин. По его словам, кризис в Белоруссии и смена власти в Молдавии были восприняты соратниками Джо Байдена как снижение влияния России на эти страны, поэтому они убеждены, что Пекин попытается нарастить здесь свое присутствие.

— К тому же у людей, которые пришли в администрацию, просто всегда был большой интерес к постсоветскому пространству, — добавил Николай Злобин.

Тем временем уже 5 февраля истекает договор СНВ-3 , заключенный еще президентами Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым. Как заверил кандидат в госсекретари США Энтони Блинкен на слушаниях в сенате, администрация Джо Байдена намерена продлить соглашение. В день инаугурации нового президента с заявлением о готовности пролонгировать договор без предварительных условий и сроком на пять лет выступил и МИД России .

По мнению Юрия Рогулева, сейчас главный вопрос — на какой период будет продлен СНВ-3. Ведь еще недавно обсуждались различные варианты — как временная пролонгация на один год, так и полноценное продление на пять лет.

— Трамп торпедировал этот вопрос, выдвинув неприемлемые для России условия. Если решение окажется временным, то тогда начнутся масштабные переговоры о большом соглашении , — считает эксперт.

В целом речь идет о технической задаче найти формулу, которая устроит и США, и Россию, чтобы временно сохранить договор, отметил Николай Злобин. По его словам, проблемы могут возникнуть с долгосрочностью, но на короткий период разногласия Москвы и Вашингтона преодолимы.

Неутомимый Джо4 Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

— Байден — политик эпохи договоров. Для него это что-то привычное, узнаваемое . Он чувствует себя комфортно, когда есть договоры. Поэтому и склонен искать компромиссы. И не только с Россией, но и с Ираном и Китаем, — подчеркнул политолог.

По его мнению, и президент России Владимир Путин, и Джо Байден понимают важность СНВ-3, поэтому прогноз по этой проблеме, еще недавно казавшейся неразрешимой, позитивный.