Сделать Америку снова единой: как на инаугурации Байден обещал мирить США

Инаугурационная речь Джо Байдена, большую часть которой он уделил необходимости объединить американцев и преодолеть разногласия, была правильной с точки зрения момента , считают опрошенные «Известиями» эксперты. Однако, по их мнению, она не была вдохновляющей и уступала по ораторскому наполнению выступлениям предшественников демократа — Барака Обамы и Дональда Трампа. Кроме того, если новое руководство США продолжит записывать сторонников бывшего президента в экстремисты и настаивать на импичменте их лидера, добиться единства в обществе будет очень сложно .

Доктор и хаос

В Вашингтоне прошла самая камерная инаугурация президента США за последние десятилетия . Из-за пандемии коронавируса организаторы церемонии решили пожертвовать массовостью. Беспорядки в столице 6 января, закончившиеся захватом Капитолия группой сторонников Дональда Трампа, окончательно убедили их в том, что масштабные мероприятия 20 января 2021 года будут таить в себе слишком много рисков. Для охраны спокойствия и, видимо, демократии в город прибыли 25 тыс. нацгвардейцев, и в итоге их было в несколько раз больше, чем гостей на присяге Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис . Там, где раньше располагались сотни тысяч зрителей, на этот раз заместили флажки, чтобы создать «эффект присутствия».

Впрочем, почетным особам все-таки разрешили присутствовать на инаугурации. В числе тех, кто пришел поздравить Джо Байдена, оказались экс-президент Билл Клинтон и его супруга Хиллари, бывший лидер США Джордж Буш с женой Лорой, а также экс-глава Белого дома Барак Обама и первая леди Мишель . Не пропустили торжество и вице-президент Майк Пенс с женой Карен. В отличие от своего босса Дональда Трампа, который оставил лишь записку для Джо Байдена в Белом доме, Майк Пенс не стал нарушать традиций.

Сделать Америку снова единой Фото: Tasos Katopodis/Pool via REUTERS

Перед тем, как Камала Харрис и Джо Байден принесли присягу, с трибуны на ступенях Капитолия выступили несколько политиков. И все они не смогли удержаться от соблазна, чтобы напомнить о том, что 6 января по американской демократии был нанесен серьезный удар, однако теперь — с приходом к власти демократа — США будут спасены от насилия и агрессии. Традиционно после принесения присяги вице-президента и президента новый американский лидер выступил с инаугурационной речью. И если Дональд Трамп в 2017 году давал слово «сделать Америку снова великой», то речь Джо Байдена сводилась к обещанию сделать Америку снова единой .

Без тени скромности новый лидер США заявил, что 20 января 2021 года — это день «истории, надежды и обновления».

— В этот час, друзья мои, демократия победила, — заверил Джо Байден.

По его словам, Америка постоянно сталкивалась с тяжелыми испытаниями, но всегда с ними справлялась. И его победа на выборах — это как раз тот случай, когда страна смогла найти ответ на один из посланных ей вызовов, ведь «воля народа была услышана», а американцы узнали, что «демократия представляет ценность, демократия хрупка». Однако теперь Соединенные Штаты должны добиться единства, чтобы пройти через «исторический момент кризиса» . Джо Байден пообещал быть президентом для всех сограждан и «сражаться» даже за тех, кто голосовал за Дональда Трампа.

Если не преодолеть раскол в обществе, то США столкнутся с хаосом, в котором страну будут ждать «горечь, ярость, отсутствие прогресса» . По мнению Байдена, американцам надо научиться слушать друг друга и не превращать разногласия в войну.

— Сегодня я всей душой желаю привести Америку к единству, объединить граждан и страну, — подчеркнул глава Белого дома.

В своей речи Джо Байден также коснулся пандемии COVID-19 и вызванного ею экономического кризиса. Штаты он пообещал вылечить, а финансовые проблемы преодолеть. В память о 400 тыс. погибших американцев президент объявил минуту молчания. Между тем, посвятив большую часть времени американским делам, демократ не забыл и про остальной мир. Впрочем, международным отношениям он уделил немного внимания.

Сделать Америку снова единой Фото: Patrick Semansky/Pool via REUTERS

Политик заверил, что при нем Вашингтон восстановит отношения с союзниками и активизирует взаимодействие с другими мировыми игроками . По его словам, США станут «сильным и надежным партнером в деле мира, прогресса и безопасности», а также поведут этот мир за собой, «подавая пример».

Уже после завершения церемонии инаугурации Белый дом заявил, что приоритетами администрации Джо Байдена станут борьба с коронавирусом, климат, расовая справедливость, экономика, иммиграция и восстановление позиций США в мире .

Уже звучавшие слова

По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, Джо Байден в целом произнес правильные слова. Но его речь сложно назвать вдохновляющей или праздничной . Конечно, отчасти отпечаток на выступление наложила пандемия, однако во многом это связано с личностью самого нового президента, считает директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

— Обычно речь президента при вступлении в должность — это концентрированное изложение видения будущей политики. Если он хороший оратор, то выступление получается ярким, его потом перечитывают и расхватывают на цитаты. Речь Байдена показала, что он, конечно, явно не оратор , — сказал «Известиям» эксперт.

Сделать Америку снова единой Фото: Melina Mara/Pool via REUTERS

Кроме того, в содержании своей речи он в основном сконцентрировался на внутреннем состоянии Америки, выделив главное, на его взгляд, — борьбу с пандемией и экстремизмом, под которым нынешние руководители США теперь понимают действия сторонников Дональда Трампа.

— Но принципиально нового, что можно было бы посчитать за стержень его будущей политики, здесь не прозвучало. Речь была гораздо бледнее выступлений Обамы и, тем более, Трампа . Ее вряд ли можно назвать вдохновляющей. Понятно, что он как лидер не такой яркий, как предшественники. Но все-таки инаугурация — это праздник, на котором все ждут вдохновляющих речей от лидера, — пояснил Валерий Гарбузов.

Важно теперь не то, что говорил Джо Байден, а как он будет подтверждать это на деле, уверен президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский. На фоне импичмента Дональду Трампу, за которым готовы пойти миллионные армии сторонников, объединить Америку будет крайне сложно.

— Байден повторил слова, которые произносил и ранее, о торжестве демократии и о том, что будет президентом для всех американцев. Однако пока непонятно, поверят ли ему люди, которые за него не голосовали . Ведь это примерно половина страны и многие из них считают, что выборы были сфальсифицированы. У Байдена есть хороший шанс объединить США, обратившись к демократам в Сенате с просьбой не голосовать за импичмент Трампу. Но найдет ли он в себе мужество и стратегическое видение сделать это? Уверенности в этом нет, — сказал «Известиям» эксперт.

Сыграть в партию

Между тем, Дональд и Мелания Трамп, как и ожидалось, не стали принимать участия в церемонии инаугурации Джо Байдена. Вместо этого рано утром 45-й президент США и первая леди отправились на военную базу Эндрюс в Мэриленде , где политик выступил перед своими сторонниками. Не типично для себя республиканец был в меру миролюбив и не стал снова запускать свою излюбленную пластинку про «украденные выборы». Дональд Трамп даже нашел в себе силы пожелать удачи новой администрации, а также поблагодарил американский народ за возможность быть его президентом . Рассказывая о своих достижениях, он отдельно коснулся «рекордно низких налогов» и выразил надежду, что после его ухода их не поднимут. «Но я вас предупреждал», — намекнул Дональд Трамп на фискальные планы демократов.

Сделать Америку снова единой Фото: REUTERS/Leah Millis

Тем временем, в американских СМИ появилась информация, что теперь уже экс-президент задумался о создании новой консервативной политической силы — «Патриотическая партия» . По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, он вполне способен сделать такой шаг, поскольку располагает огромной армией сторонников. Однако это станет большим ударом по Республиканской партии, которая лишится значительной части своего электората, что фактически сделает демократов доминирующей силой в США.

Впрочем, пока рано говорить об этом, как о принятом решении. По мнению Эдуарда Лозанского, многое будет зависеть от результатов голосования по импичменту Дональду Трампу в Сенате . Если демократы смогут переманить на свою сторону 17 республиканцев, которых им не хватает, чтобы признать политика виновным в преступлениях, то экс-президент может серьезнее задуматься о создании собственной платформы. Если республиканцы все-таки защитят бывшего главу Белого дома, то все это может так и остаться на уровне идей и слухов.

Кстати, рассмотрение импичмента в Сенате должно было начаться спустя час после инаугурации Джо Байдена, что, по сообщениям СМИ, вызывало у него большую тревогу, так как сместило бы фокус внимания. Однако в 23:00 по мск сенаторы так и не приступили к разбирательству по делу Дональда Трампа . По словам источников американской прессы, часть демократов поддержала сомнения Байдена и выступила за то, чтобы отложить процесс и не мешать новому президенту творить добрые дела в свой первый день на посту.

— История с импичментом — это палка о двух концах. С одной стороны, цель импичмента уже после ухода президента в том, чтобы нейтрализовать его навечно. С другой — если импичмент пройдет и удастся, то это вызовет ответную реакцию республиканцев. Часть из них будет группироваться и наносить удары по демократам. Концентрация политического неприятия на одном конце спектра, тут же рождает ответную реакцию, — пояснил Валерий Гарбузов.