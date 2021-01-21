Присяга с дистанцией: как прошла инаугурация Джо Байдена

20 января в Вашингтоне состоялась инаугурация 46-го президента США Джозефа Байдена. Подробности церемонии — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Церемония прошла в условиях беспрецедентных мер безопасности, вызванных пандемией коронавируса и недавним нападением на Капитолий сторонников Дональда Трампа
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Фото: REUTERS/KEVIN LAMARQUE
Национальный гимн США исполнила популярная певица, актриса и ЛГБТ-активистка Леди Гага
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Фото: REUTERS/ KEVIN LAMARQUE
78-летний Байден стал самым пожилым главой государства в истории США. Он уже дважды баллотировался на высший пост в стране, был вице-президентом в администрации Барака Обамы, а с 1973 по 2009 год представлял в сенате штат Делавэр
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Фото: REUTERS/Jim Bourg
Обычного при инаугурациях скопления публики в этот раз не наблюдалось, поскольку церемония проводилась с соблюдением строгих норм социального дистанцирования
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Фото: REUTERS/BRENDAN MCDERMID
Поздравляя Байдена, вице-президент Камала Харрис от волнения даже сняла защитную маску
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Фото: REUTERS/KEVIN LAMARQUE
Джилл Байден страстно поцеловала мужа после принесения им торжественной присяги народу США
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Байден женат во второй раз, его первая жена Нелия погибла в автокатастрофе в 1972 году вместе с дочерью Наоми
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Фото: REUTERS/JIM BOURG
Фиолетовый цвет, выбранный многими участниками церемонии, призван символизировать единство Америки, как сочетание синего и красного цветов — символов Демократической и Республиканской партий
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Фото: REUTERS/Patrick Semansky/Pool
В 1973 году Джо Байден стал самым молодым членом сената США (ему было 30 лет, минимальный возраст для избрания). В 1974 году журнал Time включил его в число «200 лиц будущего, которые будут делать историю»
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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
После принесения присяги новый президент США обратился к нации со ступеней Капитолия
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Фото: REUTERS/Win McNamee/Pool
В своей речи Байден пообещал народу создать «американскую историю надежды, а не страха; единства, а не разделения; света, а не тьмы; историю достоинства, любви, исцеления, величия, доброты»
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Адвокат Дуглас Эмхофф сердечно поздравляет свою супругу Камалу Харрис, 49-го вице-президента США
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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/Pool
Байден обещал подписать сразу же после вступления в должность указ, обязывающий американцев носить защитные маски в федеральных зданиях. В личном порядке он обратился к согражданам с призывом носить маски в общественных местах в ближайшие 100 дней
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Фото: Global Look Press/Al Drago/Pool via CNP
Предыдущий президент США Дональд Трамп нарушил традицию и не появился на инаугурации
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Фото: REUTERS/LEAH MILLIS
От Белого дома Дональд и Меланья Трамп улетели во Флориду
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Фото: REUTERS/Mike Segar
На лимузине нового хозяина Овального кабинета торжественно закрепили президентский штандарт
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