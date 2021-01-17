Казнить нельзя: от Байдена ждут «заморозки» смертных приговоров

Вопрос о смертной казни по традиции остается одним из краеугольных камней американской внутренней политики — наряду с правом на аборты, налогами и другими ключевыми составляющими социально-экономической жизни США. От избранного президента Джо Байдена многие ждут либерального подхода к этой чувствительной теме, в том числе помилования тех осужденных, которых вскоре должны казнить. Впрочем, даже максимально мягко настроенный в этом вопросе глава государства ситуацию кардинально в одиночку не изменит — большинство обитателей камер для смертников получили приговоры на уровне штата, и их судьбу президент самолично изменить не может. Подробности — в материале «Известий».

Всего одной недели не хватило американке Лизе Монтгомери, чтобы получить возможный шанс на жизнь — пусть даже за решеткой. 13 января уроженка штата Канзас, приговоренная к смерти за совершенное в 2004 году убийство, была казнена — в федеральной тюрьме в Терр-Хот (штат Луизиана) ей была сделана смертельная инъекция. 52-летняя Монтгомери была единственной женщиной в списке приговоренных к смертной казни федеральными судами — и первой за 67 лет казненной в США женщиной из этого перечня.

В случае с Монтгомери, как и почти во всех аналогичных ситуациях, попытки родственников и адвокатов отсрочить или отменить казнь продолжались до последнего. Ранее в январе юристам через апелляционный суд удалось добиться отсрочки приведения приговора в исполнение, однако утром 13-го числа верховный суд отменил это решение.

Казнить нельзя Активисты, выступающие против смертельной казни Лизы Монтгомери, штат Индиана, США Фото: REUTERS/Bryan Woolston

За несколько недель адвокаты Монтгомери направили объемное — около 7 тыс. страниц — прошение о помиловании и замене смертного приговора на пожизненный срок президенту Дональду Трампу. Ходатайствуя о снисхождении, они апеллировали, в частности, к имеющимся у их клиентки серьезным проблемам с психикой — ее расстройство было спровоцировано алкоголизмом матери в период беременности, а также физическим, в том числе сексуальным насилием со стороны приемного отца и других мужчин в подростковый период.

О возможных проблемах с психикой у Лизы говорил и характер совершенного ей преступления — убив беременную Джо Стиннетт, 23-летнюю жительницу городка Скидмор в Миссури, она кухонным ножом вырезала плод и пыталась выдать младенца за собственного ребенка, рожденного в тайне. Монтгомери быстро задержали, она созналась в убийстве, а 8-месячный малыш выжил и был передан отцу.

Помилование для своих

Впрочем, несмотря на эти и другие аргументы защиты приговоренной к смерти, Белый дом на прошение о помиловании никак не отреагировал. В беседе с Daily Beast информированные источники, знакомые с ситуацией, утверждали, что каких-либо действий по делу Монтгомери в Белом доме не предпринималось. «По словам собеседников, неясно даже, был ли президент вообще в курсе дела, и оно явно не было приоритетом в списке его задач с учетом последствий кровопролитного бунта на территории Капитолия, который не без помощи Трампа разразился на прошлой неделе», — указывает портал.

Казнить нельзя Штурм здания Капитолия, Вашингтон Фото: REUTERS/Leah Millis

Что характерно, своих бывших подчиненных Трамп помиловать всё же успел. Речь идет о фигурантах так называемого российского дела: в ходе расследования, которой проводил спецпрокурор Роберт Мюллер, фактов якобы имевшего место вмешательства Москвы в выборы 2016 года найти не удалось, зато вскрылись другие «грешки» соратников Трампа. В конце прошлого года помилование президента получили его бывший советник по безопасности Майкл Флинн, экс-глава избирательного штаба Пол Манафорт, бывший советник Трампа Роджер Стоун, а также Джордж Пападопулос и Алекса ван дер Зваан. Кто-то из них уже отсидел назначенный судом срок, кому-то время пребывания за решеткой сейчас удастся сократить. Не менее важно и то, что со всех будет официально снята судимость.

«Ошибки правосудия исправить нельзя»

Только за первую половину января в США были казнены трое приговоренных к смерти федеральными судами — Монтгомери, а также чернокожие Кори Джонсон (за убийство семи человек) и Дастин Хиггс (соучастие в тройном убийстве). Кстати, у обоих мужчин был диагностирован COVID-19. Диагноз позволил их юристам ходатайствовать о переносе даты казни, однако в конечном итоге эти прошения были отклонены.

Практика казней по федеральным смертным приговорам возобновилась в США летом прошлого года с подачи Трампа и генпрокурора Уильяма Барра — при том, что до этого на протяжении почти двух десятилетий на приведение приговора в исполнение действовал неофициальный мораторий. С июля 2020 года по январь нынешнего было казнено 13 осужденных федеральными судами — при том, что во всех 50 штатах было умерщвлено лишь семь человек, приговоренных к высшей мере судами штата, — минимальное число с 1983 года.

Казнить нельзя Осужденная Лиза Монтгомери Фото: REUTERS

Против приведения смертных приговоров в исполнение выступают как адвокаты и родственники осужденных, так и правозащитные организации и целые страны и региональные объединения. Например, Евросоюз после казни Лизы Монтгомери распространил заявление, отмечая, что «смертные приговоры несовместимы с понятием человеческого достоинства и правом на жизнь, они являются примером бесчеловечного и унизительного отношения, а также не обладают каким-либо эффектом» в плане сдерживания роста преступности в целом. «Ошибки системы правосудия, которых невозможно избежать в любой судебной системе, исправить нельзя», — подчеркнули в Брюсселе. Согласно статистике, которая ведется с 1972 года, 1,6% всех приговоренных к смертной казни в США были оправданы в ходе дополнительных судебных разбирательств и выпущены из-под стражи.

Не всё могут президенты

Ситуация в области смертной казни в США может измениться с приходом к власти администрации Джо Байдена, инаугурация которого назначена на 20 января. Демократ еще в ходе предвыборной кампании давал понять, что может ввести мораторий на приведение смертных приговоров в исполнение.

Впрочем, далеко не всё тут будет зависеть непосредственно от главы государства. По состоянию на середину января в федеральном списке приговоренных к смертной казни в США значился 51 человек. За всю историю приведения в исполнение смертных приговоров по решению федеральных судов (с 1927 по 2021 год) в стране было казнено менее 50 человек.

Казнить нельзя Избранный президент США Джо Байден Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

В то же время основная часть приговоренных к смерти — а всего их в США насчитывается более 2,5 тыс. человек — были осуждены судами отдельных штатов. На их решения президент напрямую повлиять не может. Впрочем, избранный глава государства допускал, что может посоветовать губернаторам также отказаться от смертной казни. Смертная казнь сейчас разрешена в 28 американских штатах , при этом в трех из них на приведение смертных приговоров в исполнение действует введенный губернатором мораторий.

В любом случае у Байдена будет несколько вариантов действий, направленных на то, чтобы добиться приостановки практики исполнения смертных приговоров. В частности, как пишет известный эксперт в области права, научный сотрудник американского Центра правосудия Бреннана Эндрю Коэн, президент может «опустошить федеральные камеры смертников (...) заменив смертные приговоры примерно 50 находящимся там осужденных на пожизненное заключение без права на УДО». Кроме того, Байден также может «поручить минюсту дать всем поголовно прокурорам в США инструкции не выдвигать обвинения по статьям, предполагающим смертную казнь, против совершивших федеральное преступление». «Главный вопрос состоит в том, будет ли у него политическая воля и моральные силы для того, чтобы воспользоваться этими полномочиями», — считает Коэн.

С учетом того, что контроль над обеими палатами конгресса переходит демократам, президент сможет рассчитывать на полноценную поддержку своей политики законодателями. На Капитолийском холме уже разработали законопроект, который отменяет смертную казнь как один из видов наказания за федеральные преступления. Согласно документу, с которым ознакомилась радиостанция NPR, все вынесенные ранее федеральными судами смертные переговоры должны быть пересмотрены.

«Остановить маховик смерти»

Идею отмены смертной казни, судя по данным социологов, может поддержать и значительная часть американского общества. Согласно результатам опроса, опубликованным в ноябре прошлого года исследовательской организацией Gallup, уровень поддержки вынесения смертных приговоров сейчас находится на самом низком почти за полвека уровне. Правда, сторонников смертной казни всё равно больше половины — 55%. Среди сторонников Республиканской партии, которая проповедует более консервативные по сравнению с демократами ценности, выступающих за правомерность высшей меры наказания еще больше — 79% , причем за последние 20 лет эта цифра практически не меняется, отмечают эксперты.

Казнить нельзя Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

Упразднение смертной казни помогло бы Соединенным Штатам и в решении проблемы расового неравенства. По статистике, к чернокожим американцам судьи относятся гораздо строже, чем к белым, — эта разница видна и в числе вынесенных смертных приговоров. «Если мы искренне считаем, что все жизни имеют значение — жизни черных, коричневых, бедных, то пришло время убедиться, что этот принцип отражен и в нашей системе правосудия», — подчеркивал сенатор-демократ из Иллинойса Дик Дурбин.