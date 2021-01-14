Последний день Помпео: Госдеп «под занавес» устроил серию демаршей

До выезда Дональда Трампа из Белого дома осталось всего несколько дней, однако его администрация и не думает сбавлять обороты. Так, госсекретарь Майк Помпео решил напоследок серьезно повлиять на судьбы разных стран мира: он объявил хуситских повстанцев в Йемене террористической группировкой, назвал Кубу государственным спонсором терроризма, а также рискнул позлить Китай, сняв ограничения на взаимодействие между американскими и тайваньскими чиновниками. Чего таким образом добиваются нынешние американские власти и к чему это может привести — в материале «Известий».

Источники терроризма

«Соединенные Штаты являются источником терроризма. Политика, проводимая администрацией Трампа, носит террористический характер. Шаг, предпринятый администрацией Трампа, свидетельствует о кризисе мышления», — с таким заявлением выступил член политического совета йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Мухаммед Али аль-Хуси, комментируя заявление госсекретаря США Майка Помпео. Он также добавил, что действия Вашингтона заслуживают осуждения, а хуситы, в свою очередь, «оставляют за собой право принятия ответных мер».

Дело в том, что 10 января глава Госдепа сообщил о намерении включить «Ансар Аллах» в список террористических организаций, который составляет внешнеполитическое ведомство США. По его словам, такое решение «предоставит дополнительные инструменты для противодействия террористической деятельности» «Ансар Аллах», которую, по версии Вашингтона, поддерживает Тегеран. Это, как считают в Белом доме, «будет способствовать прогрессу в преодолении нестабильности в Йемене». Включение в список террористических организаций означает, в частности, заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами.

По словам президента и главного исполнительного директора Международного комитета спасения Дэвида Милибэнда, решение американской администрации делает «практически невыполнимой» работу сотрудников организации в Йемене. Это, в свою очередь, может привести и к гибели мирного населения.

Последний день Помпео2 Члены правительственной армии радуются взятию под контроль деревни Сертин в южной части провинции Таиз, которая находилась под контролем группы хуситов, 2016 год Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Abdulnasser Alseddik

Гражданская война в Йемене началась в 2014 году после того, как силы хуситов — вооруженной группировки шиитов-зейдитов, борющихся за автономию в государстве с суннитским большинством, — взяли город Амран на северо-западе страны. С тех пор борьба между силами шиитов, получающими поддержку из Ирана, и правительством Йемена, которому активно помогает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, не прекращается. С самого начала конфликта большинство крупных городов взяли под контроль повстанцы-хуситы. Тем временем правительство, признанное ООН, контролирует лишь несколько крупных населенных пунктов. Сейчас страна помимо серьезных экономических проблем переживает гуманитарный кризис.

США и ранее вводили ограничительные меры против отдельных лидеров хуситов, однако это решение Госдепа фактически делает незаконным любое взаимодействие с этим движением, что, в свою очередь, препятствует доставке международной гуманитарной помощи в Йемен. Победивший на президентских выборах в США Джо Байден еще во время избирательной кампании заявил, что Вашингтон в случае его избрания прекратит поддерживать эту кампанию в Йемене. Конгресс США также призывает отменить последние действия администрации Трампа.

Куба — далеко

Госсекретарь Майк Помпео также вернул Кубу в список государств — спонсоров терроризма наряду с Ираном, Северной Кореей и Сирией. Это действие полностью противоречит шагам, которые предпринял 44-й президент США Барак Обама. Он стремился наладить дипломатические отношения с Гаваной, при нем в 2015 году страну исключили из списка спонсоров терроризма. Байден, вероятно, намерен продолжить политику разрядки, начатую Обамой, считает руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. «Демократы как раз боялись тех действий, которые сейчас предпринимает Трамп, поскольку они будут мешать их деятельности. Внесение Кубы в список террористических государств точно может иметь последствия для администрации Байдена. Этот шаг нацелен на то, чтобы демократам было сложнее восстанавливать отношения с Гаваной », — рассказала американист «Известиям».

Последний день Помпео1 Избранный президент США Джо Байден и бывший президент США Барак Обама Фото: REUTERS/Jason Reed

Нынешние американские власти решили также наказать тех, кто торгует с Кубой, ограничить помощь со стороны США, запретить экспорт и продажу оборонной продукции и ввести контроль за экспортом товаров двойного назначения. Помпео заявил, что кубинские власти принимали у себя представителей колумбийской Армии национального освобождения даже после того, как Богота потребовала экстрадировать их в связи с причастностью к теракту. Помимо этого глава Госдепа обвинил Кубу в укрытии беглецов, которых разыскивают американские правоохранительные органы, в том числе за убийство.

Глава комитета по международным делам палаты представителей Грегори Микс раскритиковал «лицемерие администрации Трампа», которая нецелесообразно использует список государств — спонсоров терроризма. Конгрессмен выразил надежду, что новая администрация Джо Байдена сможет оспорить нынешние действия Госдепа.

Ничейная африканская земля

В последний месяц работы администрация Трампа решила также открыть дипмиссию в Западной Сахаре. Об этом Помпео рассказал в Twitter. «Счастлив сообщить, что мы начали процесс учреждения консульства в регионе, прямо сейчас мы открываем пост виртуального присутствия для Западной Сахары, деятельность которого будет сосредоточена на содействии экономическому и социальному развитию», — написал глава Госдепа, добавив, что скоро Вашингтон откроет там полноценно функционирующее дипломатическое представительство.

Последний день Помпео3 В лагере беженцев Смара после обострения конфликта в Западной Сахаре с началом военной операции марокканской армией в буферной зоне Гергерат и ответными действиями фронта Полисарио, 13 ноября 2020 года Фото: REUTERS/ABACAPRESS.COM/Louiza Ammi

В декабре Трамп сообщил, что США признают суверенитет Марокко над этой спорной территорией, граничащей с Алжиром и Мавританией. Вашингтон фактически действует в обход ООН, считающей Западную Сахару никому не принадлежащей и не реализовавшей право на самоопределение территорией.

Этот регион пытается добиться независимости с середины 1970-х. Однако Марокко считает эту территорию своей неотъемлемой частью и не допускает ее независимости, выступая лишь за предоставление ей широкой автономии в составе королевства.

«Открытие нового антикитайского сезона»

Не остался без внимания и Китай, который команда Трампа в последние дни своей работы, очевидно, решила позлить. Так, США сняли все действовавшие последние 40 лет «добровольные ограничения» на сотрудничество с Тайванем. «Это динамично развивающаяся демократия и надежный партнер США, и тем не менее в течение нескольких десятилетий Госдеп вводил внутренние ограничения в вопросе регулирования взаимодействия наших дипломатов, военнослужащих и других официальных лиц со своими тайваньскими коллегами. Правительство США предприняло эти действия в одностороннем порядке, пытаясь задобрить коммунистический режим в Пекине. Больше этого не будет», — сообщается в заявлении Помпео. В Пекине раскритиковали эти слова, а также призвали США «воздержаться от дальнейших шагов по неправильному и опасному пути».

Вопрос, связанный с Тайванем, серьезно обостряет отношения Пекина и Вашингтона. Эта тема особенно чувствительна для Китая, считающего его своей неотъемлемой территорией. Дело в том, что все страны, имеющие дипломатические отношения с Пекином, подписались под принципом «одного Китая»: он предполагает отказ считать Тайвань независимым государством и прекращение всех официальных связей с островом. США, официально признавшие КНР в 1979 году, не стали исключением. Несмотря на то что в Вашингтоне старались лишний раз не дразнить Пекин, США тем не менее продолжали активно контактировать с Тайванем: Американский институт на Тайване фактически выполняет функции посольства. Кроме того, США регулярно поставляют Тайваню свои вооружения на миллиарды долларов.

Последний день Помпео4 Митинг в поддержку Трампа и сближения Тайваня и Соединенных Штатов в противостоянии коммунистическому режиму Китая, Тайбэй, 19 декабря 2020 года Фото: REUTERS/Hans Lucas/Jimmy Beunardeau

Политика Помпео в отношении Тайваня и Китая — это продолжение риторики Трампа, считает Журавлева. «Это один из немногих вопросов, по которому позиции обеих партий сходятся. Демократы, скорее всего, будут продолжать в том же духе, что и республиканцы, может, даже больше. Идеологическая тема будет расширяться: попыток вмешиваться во внутренние дела и критиковать Коммунистическую партию Китая при демократах будет еще больше. Это такое открытие нового антикитайского сезона», — пояснила американист в беседе с «Известиями».

По мнению политолога, похожая ситуация будет и в отношениях с Россией. «Взять последние обвинения в хакерских атаках. Тон задан, дальше он будет поддерживаться демократической администрацией», — уверена специалист.

Заверено «печатью Трампа»

Команда Дональда Трампа и, в частности, Майк Помпео не скрывают, что своими действиями пытаются «связать руки избранному президенту США Джо Байдену», особенно когда речь идет о жесткой политике действующего президента в отношении Ирана и Китая, сообщает The Axios. Издание отмечает, что такие внезапные внешнеполитические кульбиты вызывают беспокойство представителей как Демократической, так и Республиканской партии в конгрессе, особенно учитывая, что у нынешней администрации осталось так мало времени до 20 января, когда состоится инаугурация Джозефа Байдена, а значит, нет возможности для тщательного планирования своих действий.

Последний день Помпео5 Президент США Дональд Трамп и госсекретарь США Майк Помпео Фото: Global Look Press/CNP/Ron Sachs

«Отсутствие межпартийного консенсуса, разное видение мировых угроз, разное понимание того, как с ними бороться, — это частный пример продолжающихся межпартийных распрей республиканцев и демократов. Так, республиканцы, пока они еще находятся у власти, пытаются протолкнуть ключевые пункты своей внешнеполитической повестки», — уверен научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Алексей Давыдов. По мнению специалиста, то, что демократы предпринимали одни шаги, а республиканцы сворачивали эти инициативы, а теперь вновь придут демократы и откажутся от решений представителей Республиканской партии, может привести к серьезным имиджевым потерям для США. «По репутации США как договороспособного субъекта международных отношений будет нанесен серьезный удар. Результатом непоследовательности США и их недоговороспособности уже стало то, что европейцы стали активнее развивать тематику европейской безопасности без участия США — PESCO, а также систему обхода американских санкций. Появляются инструменты в системе международных отношений, которые обходят американоцентричную структуру международных связей», — отметил политолог в беседе с «Известиями».