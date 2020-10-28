Шире друг: кого США зовут дружить против Китая

На этой неделе госсекретарь США Майк Помпео находится в Индии , после которой побывает на Шри-Ланке, Мальдивах и в Индонезии. Цель турне обозначена до неприличия прямо — прояснить, «как свободные нации могут сообща противостоять угрозам, исходящим от Компартии КНР» . Однако занять безоговорочно антикитайскую позицию готовы далеко не все уговариваемые на это страны. Несмотря на очевидное сближение Индии с США в военном и геополитическом плане, Нью-Дели вряд ли когда-то пойдет на официальный военный альянс с Вашингтоном , как Токио, Сеул или Канберра. Исходить из своих прагматичных национальных интересов, не всегда пересекающихся с американскими, продолжат в разной степени и остальные азиатские государства.

Взять Китай на мушку

Официально поводом для визита в Индию госсекретаря США Майка Помпео и министра обороны Марка Эспера стало участие в традиционном стратегическом диалоге глав внешнеполитических и оборонных ведомств «2+2» . Однако в Вашингтоне не стали делать секрета и из более глобальной задачи, которую поставили перед собой Штаты в ходе визита в Нью-Дели и другие азиатские столицы: укрепить антикитайский региональный фронт в обширном Индо-Тихоокеанском регионе.

— Уверен, мои встречи будут включать и дискуссии о том, как свободные нации могут сообща противостоять угрозам, исходящим от Компартии Китая, — заявил журналистам Майк Помпео незадолго до начала турне по четырем странам Азии .

Условия для игры в свою пользу на индийской подозрительности в отношении Китая сложились для американцев как нельзя более удачно. В последние годы Нью-Дели и так заметно наращивал военно-техническое сотрудничество с Вашингтоном (по данным Госдепартамента, с практически нулевого уровня оборонного сотрудничества в 2008 году к 2020-у его объем вырос до более чем $20 млрд). Но вслед за пограничным конфликтом с КНР, начавшемся в мае и по-прежнему тлеющим, индийцы стали проявлять еще большую заинтересованность в кооперации с США.

На этой неделе стороны подписали военное соглашение, в рамках которого Индия получит доступ к целому ряду конфиденциальных американских топографических, морских и аэронавигационных данных , считающихся жизненно важными при наведении ракет и вооруженных беспилотных летательных аппаратов. Это будет иметь «решающее значение для Индии в нынешнем сценарии пограничного противостояния с Китаем», признал в местной прессе неназванный индийский чиновник, прямо обозначая, против какого противника страна крепит оборону.

Уже в ноябре Индия примет ежегодные военно-морские учения «Малабар», участвовать в которых впервые будет и Австралия. Таким образом, в этом году военные игры, начавшиеся в 1992 году с двусторонних маневров Индии и США и к которым пять лет назад подключилась и Япония, соберут вместе всю четверку участников неформального альянса QUAD . Буквально пару недель назад главы МИД этих государств на встрече в Токио подтвердили «приверженность своих стран свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону», что, по сути, стало декларацией противостояния экспансии в этом регионе Китая.

К слову, говоря о QUAD, американцы выражали свои надежды на то, что неформальное партнерство между Вашингтоном, Нью-Дели, Токио и Канберрой в итоге перерастет в официальный альянс в стиле НАТО. Однако большинство экспертов считает, что Индия вряд ли когда-либо пойдет на заключение с США формализованного военного союза по примеру тех, что есть у Вашингтона с Австралией, Японией или Южной Кореей.

— Индия остается непоколебимой в проведении политики стратегической автономии, что отличается от «неприсоединения» или «нейтралитета» , которые никогда не были фактической политикой страны, — пояснил «Известиям» президент фонда Observer Research Foundation Самир Саран. — В формирующемся сейчас мировом порядке союзы утрачивают свою актуальность — все страны будут всё больше стремиться согласовать свои национальные интересы с интересами тех стран, которые наилучшим образом служат этой цели. И в этом ряду Индия не является исключением.

При этом, по мысли эксперта индийского аналитического центра Gateway House Чайтанья Гири, доктрина стратегической автономии Индии всегда находила понимание и в Москве.

— Проблемы, связанные со свободой судоходства в Восточном полушарии, вызывают большую озабоченность у Индии, и ее власти полны решимости противостоять любым вызовам, которые могут повлиять на ее национальную безопасность. Ведь даже в российско-индийском двустороннем контексте успех взаимной торговли, в частности коридора Ченнаи–Владивосток, зависит от геополитической стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, — пояснил эксперт «Известиям».

С переменным успехом

Следующей после Индии остановкой Майка Помпео станет Шри-Ланка. За последние годы эта страна успела получить многомиллиардные займы от Китая, что вывело руководство страны в ранг преданных союзников Пекина . Даже передача ланкийского порта Хамбантота в аренду на 99 лет китайцам в качестве расплаты за долги не сломила дружественного расположения Коломбо к Пекину. Как заметил недавно президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса, которого вскоре ожидают с визитом в КНР, аренда порта была идеей самих ланкийских политиков, а вовсе не случаем «китайской долговой ловушки», как это пытаются представить критики Пекина.

Примечательно, что буквально на днях в Коломбо побывал член политбюро КНР Ян Цзечи, предложивший ланкийцам грант на $90 млн на медпомощь, связанную с COVID, и пообещавший еще $500 млн кредитов на 10 лет. А заодно обсудил двустороннее своповое соглашение на $1,5 млрд — для сравнения, сумма аналогичного соглашения Шри-Ланки с братской Индией составила $400 млн .

И отчасти первый за последние за 10 лет визит на Шри-Ланку американского госсекретаря многие местные эксперты связали с желанием США «переиграть» визит товарища Яна . Неспроста на днях чиновник Госдепартамента по делам Южной и Центральной Азии Дин Томпсон призвал ланкийские власти рассмотреть предлагаемые ими «варианты прозрачного и устойчивого экономического развития в противовес дискриминационной и непрозрачной практике». Правда, что именно США могут предложить взамен, он не уточнил.

— Благодаря своему экономическому влиянию Китай плотно укрепился в Бангладеш, на Шри-Ланке и Мальдивах, которые традиционно были близкими друзьями Индии . Теперь они зависят от финансовой помощи КНР для реализации различных проектов своего развития. И вырвать их из китайской орбиты непросто , — признал «Известиям» эксперт кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологии и науки Бирла в Дубаи Шамшад Ахмад Хан.

Даже Индонезия, имеющая свои претензии к действиям Пекина в Южно-Китайском море, дважды за последние месяцы отказала США в праве на посадку и дозаправку для самолетов-шпионов Р-8 Poseidon . Правда, не столько по причине экономической завязанности на Китае, сколько исходя из принципа нейтральной внешней политики и нежелания предоставлять свою территорию в качестве плацдарма для любых иностранных военных операций.