Как в той песне Пелоси: почему импичмент Трампа не вдохновляет Байдена

Процесс второго импичмента Дональда Трампа за неделю до инаугурации нового президента США создает лишние сложности для демократа Джо Байдена. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что шумиха, созданная Демократической партией во главе со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси, смещает фокус внимания с планов будущей администрации , оставляя уходящего главу Белого дома ключевой фигурой в медиапространстве. Между тем, нижняя палата Конгресса уже поддержала импичмент против республиканца.

Палата номер два

Как и ожидалось, 13 января Палата представителей, где большинство удерживает Демократическая партия, собралась, чтобы проголосовать за импичмент действующего президента Дональда Трампа. Таким образом, оппоненты решили официально сделать республиканца первым президентом в истории США, за отставку которого нижняя палата Конгресса проголосовала целых два раза . 18 декабря 2019 года демократы уже признавали нынешнего главу Белого дома виновным в преступлениях, достаточных для того, чтобы лишить его Овального кабинета. Тогда республиканца спасли однопартийцы в Сенате, выступив против отставки.

На этот раз процесс поиска причин и аргументации за отстранение Дональда Трампа был сведен к минимуму. Демократы не стали проводить никаких расследований и сразу обвинили президента США в подстрекательстве к мятежу , сойдясь во мнении, что именно из-за его слов группа сторонников республиканца ворвалась 6 января в здание Конгресса.

Как в той песни Пелоси Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

То, что голосование 13 января закончится обвинением Дональда Трампа, ни у кого сомнений не вызывало. Но до заседания в прессе было много слухов, что около 20 представителей партии проголосуют заодно с демократами. Однако речь лидера республиканского меньшинства Кевина Маккарти в целом отразила, видимо, более менее согласованную позицию. По его словам, президент несет ответственность за штурм Капитолия его сторонниками, однако импичмент в столь сжатые сроки — без каких бы то ни было расследований — станет большой ошибкой, которая еще больше расколет нацию. В итоге за импичмент проголосовали все 222 демократа и десять республиканцев. Против высказались 197 однопартийцев Дональда Трампа.

По мнению директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрия Рогулева, Республиканская партия оказалась перед сложным выбором.

— Уже в 2022 году пройдут промежуточные выборы в Конгресс. И если республиканцы сейчас откажутся от Трампа, куда денется трамповский электорат? А что делать тем республиканцам, которые строили карьеру на поддержке идей Трампа? Переобуваться в воздухе? Поэтому они и пытаются найти какие-то компромиссы. Например, предложили выразить президенту порицание, а не импичмент, — сказал «Известиям» эксперт.

Еще в 2016 году Республиканская партия не спешила принимать Дональда Трампа с распростертыми объятиями. Потом, когда тот уже въехал в Белый дом, стало казаться, что он «свой для республиканцев», считает глава Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

— Однако любовь была не так глубока. И в случае неприятных ситуаций — а 6 января, мягко говоря, такая ситуация и сложилась — часть однопартийцев готова была от него отвернуться . Если бы набег на Капитолий привел к более масштабным жертвам или к взрывам внутри, то размах детрампизации был бы шире. Почему в свое время ушел в отставку Ричард Никсон? Потому что от него стали отворачиваться свои. Республиканцы понимали, что Никсон топит партию, а он заранее знал, что проголосуют против него. У Трампа масштаб иной — дым пожиже и труба пониже. Даже если часть республиканцев сейчас против него, история с импичментом не пройдет в Сенате. Это история о том, чтобы лишний раз потрепать нервы Трампу , — пояснил «Известиям» политолог.

Между тем, импичмент и реакция на него партийной элиты может закончиться серьезным расколом республиканцев, среди которых хватает трампистов. В истории этой партии есть страницы, о которых стоит вспомнить, разбирая нынешнюю ситуацию. Более 100 лет назад — в 1912 году бывший президент США Теодор Рузвельт поссорился со своим преемником Уильямом Тафтом и вместе с группой сторонников ушел от республиканцев, образовав Прогрессивную партию, напомнил Валерий Гарбузов.

— Рузвельт тогда, правда, проиграл. Раскольники всегда проигрывают в Америке. Но это в интересах демократов, поскольку выигрывает та партия, которая сохраняет целостность — хотя бы видимую, — добавил эксперт.

Впрочем, Дональд Трамп вполне может через четыре года снова пойти на выборы от республиканцев и без всякого раскола , если по-прежнему будет обладать поддержкой электората.

— Он лидер общественного мнения — был, есть и будет какое-то время. Мощь и влияние Трампа среди избирателей велико, поэтому никакие боссы партии с ним ничего не смогут сделать, если он захочет вернуться, — отметил политолог.

Обратите внимание

Между тем, многие, включая американские СМИ, обращают внимание что Джо Байден несколько устранился от истории с импичментом . Если Нэнси Пелоси и другие представители партии ни дня не пропускали без увещеваний, почему Дональда Трампа надо изгнать из Белого дома, не мешкая, то будущий американский лидер всячески старался случайно не оказаться во главе этого крестового похода.

Как в той песни Пелоси Нэнси Пелоси во время осуждения демократами импичмента Трампа Фото: REUTERS/Leah Millis

По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, этому есть вполне логичные объяснения. Дело в том, что импичмент ни коем образом не помогает Джо Байдену, смещая фокус внимания с «хороших дел» новой администрации на уходящего президента .

— Байдену очень важно предстать в глазах американцев настоящим отцом нации . Пелоси на это претендовать не может — слишком она неласкова по отношению к Трампу. А почти 75 млн проголосовавших за Трампа — это все-таки внушительная цифра. Байден понимает, что ему нужна не просто поддержка демократов. Он, конечно, победил, но в условиях шаткого равновесия. И ему нужен образ человека, который готов принять требования и той части консервативной Америки, готовой идти за Трампом. Только тогда он может почувствовать себя увереннее, поскольку все победы на грани — чреваты. Сегодня ты победитель, а завтра эти две десятых процента играют уже за других, и ты проваливаешься, — пояснил Валерий Гарбузов.

Ситуация с импичментом, которая лишь еще больше злит сторонников Дональда Трампа, только мешает Джо Байдену . По словам эксперта, фактически избранный президент оказывается по разные стороны баррикад с Нэнси Пелоси, которая «хочет похоронить Трампа, чтобы его не было видно и слышно никогда — это ее цель, но у Байдена цели другие».

Кроме того, у будущего президента на носу инаугурация, к которой надо готовиться, но «все только говорят о Трампе, а о нем забыли» , подчеркнул Юрий Рогулев. И все планы следующей команды Белого дома не получают должного медийного освещения, появляясь в новостях в фоновом режиме.

— К тому же, Байден понимает, что импичмент — палка о двух концах. Он же помнит, что охота была не только на Трампа. На демократа Билла Клинтона, например, со страшным рвением охотились республиканцы. Это может настигнуть и Байдена. Никто не застрахован. Поэтому ему кидаться в этот омут и поддерживать всецело Пелоси ни к лицу, — заключил политолог.

Как в той песни Пелоси Фото: REUTERS/Jonathan Ernst