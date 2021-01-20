Не его размер: Байден готов заморозить проект нефтепровода Keystone XL

Одним из первых шагов 46-го президента США станет отмена разрешения на строительство трансграничного нефтепровода Keystone XL. По трубе планировалось доставлять нефть с месторождений в канадской провинции Альберта на американские НПЗ на юге страны, однако Джо Байден еще в ходе борьбы за Белый дом обещал заморозить проект по экологическим соображениям. «Известия» разбирались в том, какие риски связаны с таким подходом нового хозяина Овального кабинета, и вспоминали, какие еще обещания в сфере охраны окружающей среды политик давал в пылу предвыборной кампании.

Буквально в первый же день работы на посту президента США Джо Байден, церемония инаугурации которого пройдет в среду в Вашингтоне, намерен своим исполнительным указом отозвать разрешение на сооружение трансграничного нефтепровода Keystone XL. О таких планах меняющего в Белом доме Дональда Трампа главы государства сообщили в начале недели несколько североамериканских СМИ.

Не его размер Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

О намерении Байдена в ближайшее время приостановить работы по строительству Keystone XL — четвертой очереди уже действующего трубопровода Keystone — проинформировала, в частности, канадская телекомпания СBC. По ее данным, содержащая такой пункт служебная записка, подготовленная переходной командной избранного президента, была направлена заинтересованным сторонам в Соединенных Штатах в минувшие выходные.

На страже воды

Основные соображения, по которым Байден обещал заморозить проект, «зеленый свет» которому был дан во время президентства Трампа, носят экологический характер. Трубопровод общей протяженностью около 1,9 тыс. км должен был пройти по территории трех американских штатов — Монтаны, Южной Дакоты, а также Небраски, где его предполагалось соединить с уже действующей веткой Keystone: по ней нефть идет на перерабатывающие заводы на побережье Мексиканского залива.

Однако именно на территории этих трех, а также ряда других американских штатов находится водоносный слой Огалллала — крупнейший на Земле источник грунтовых вод, которые используются в качестве питьевой воды местным населением, а также применяются для полива в сельском хозяйстве — на них рассчитывают фермерские хозяйства с годовым оборотом около $20 млрд. По оценке экологов, любая серьезная авария на трубопроводе может привести к катастрофическим последствиям для этой системы, природы, местного населения и субъектов экономической деятельности.

Не его размер Местный житель, выступающий против укладки нефтепровода Keystone XL, Огаллала Фото: Getty Images/Lucas Oleniuk

Помимо водоохранных соображений, строительство, эксплуатация и техническое обслуживание трубопровода, а также сама добыча нефти связаны с выбросом значительного объема углекислого газа в атмосферу. При этом сокращение производства Соединенными Штатами СО2 до нуля к 2050 году было одной из масштабных целей, который Байден декларировал в ходе предвыборной кампании. Экологическая платформа позволила ему расширить свою электоральную базу за счет привлечения сторонников борьбы с загрязнением планеты.

Почин Байдена наверняка поддержат американские «социалисты», которые были бы готовы голосовать за Берни Сандерса, вышедшего из предвыборной президентской гонки на этапе праймериз. Сам сенатор из Вермонта похвалил решение Байдена по Keystone XL и написал в Twitter: «На фоне всех крупных кризисов, которые переживает Америка, мы никогда не должны терять из вида наиболее экзистенциальную угрозу нашей планете — проблему изменения климата».

«Озеленили» трубу

Канадские участники проекта — акционерами Keystone XL являются компания TC Energy и правительство провинции Альберта — подходом Байдена откровенно разочарованы и рассчитывают, что новый президент Соединенных Штатов пойдет на попятную. Так, посол Канады в Вашингтоне Кирстен Хиллман заявила, что ее правительство «продолжает поддерживать проект Keystone XL и те выгоды, которое он даст и Канаде, и США». «Проект не только значительно изменился с того момента, когда он был впервые представлен, но и добыча в нефтеносных песках Канады претерпела значительные изменения, — отметила дипломат, заявление которой цитирует CBC. — С 2000 года выброс „парниковых газов“ при добыче там сократился на 31%, и инновации позволяют добиться еще большего прогресса».

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«На наш взгляд, это наиболее устойчивый и экологически безопасный трубопроводный проект, который когда-либо реализовывался, — утверждает президент Keystone XL в компании TC Energy Ричард Прайор в интервью The Wall Street Journal. — Мы используем прорывные для энергетического инфраструктурного проекта такого размера и масштаба прорывные технологии». Корпорация уже пообещала потратить $1,7 млрд на то, чтобы потребности в энергии на эксплуатацию трубопровода обеспечивались за счет солнечной и ветровой энергии, а также аккумуляторов. В TC Energy также обещают, что все эксплуатационные мероприятия к 2030 году будут проводиться без выброса двуокиси углерода. «Планы компании отражают новую реальность во времена, когда демократы занимают руководящие посты в Вашингтоне в эпоху роста экологической и социальной обеспокоенности», — суммирует WSJ.

С низкого старта

«Отмена проекта KXL была одним из предвыборных обещаний Байдена, которое активно поддерживалось „экологическим“ крылом Демократической партии, — отмечает в своем Twitter профессор политологии Дюэйн Братт из Mount Royal University в канадском Калгари. — Однако, думаю, что в 2021 году обстоятельства отличаются от тех, которые были в 2015-м: Канада принимает более серьезные меры по борьбе с изменением климата, а строительство трубопровода уже началось».

По его мнению, без Трампа американо-канадские отношения улучшатся. «Однако отмена Байденом проекта KXL в первый день работы — это не самый удачный старт, — подчеркивает Братт. — Думаю, (канадский премьер Джастин) Трюдо сможет поддержать его начинание по налогу на выбросы в обмен на компромисс Байдена по трубопроводу. Надеюсь, это не поставит под удар сотрудничество по климату в Северной Америке в целом».

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Правительство провинции Альберта в прошлом году согласилось инвестировать в проект около $1,5 млрд, а также предоставить кредитные гарантии еще на миллиарды долларов. В строительстве трубопровода, по которому из Канады в Небраску могло бы доставляться до 830 тыс. баррелей нефти в сутки, уже на протяжении нескольких месяцев заняты порядка тысячи рабочих. Стоимость всего проекта составляет порядка $8 млрд.

Глава правительства Альберты Джейсон Кенни выразил разочарование в связи с возможными шагами Байдена и ради возвращения потраченных денег налогоплательщиков пригрозил судебными исками. По словам Кенни, отказ Вашингтона от проекта «убьет» рабочие места по обе стороны границы, а также «ослабит критически важные канадско-американские отношения и подорвет национальную безопасность США, увеличивая их зависимость от нефтяного импорта ОПЕК в будущем».

Разворот экологического курса

Решение о приостановке проекта KXL — лишь одно из обещаний Байдена в сфере охраны окружающей среды и развития зеленых технологий, включение которых в предвыборную программу помогло ему получить голоса прогрессивной части сторонников Демократической партии. Во многом команде нового президента придется «перелопачивать» экологическое наследие его предшественника на посту в Белом доме — при Трампе Соединенные Штаты отказались от многих природоохранных инициатив и обязательств. Бывший губернатор Колорадо, а ныне директор Центра новой энергетической экономики в университете штата Билл Риттер указывает, что президент-республиканец отменил свыше 80 правил, регулирующих вопросы охраны окружающей среды. «Многие из этих норм были направлены на сокращение загрязнений, приводящих к изменению климата, за счет работы электростанций, использования легковых и грузовых автомобилей, — пишет Риттер в материале для The Conversation. — Некоторые из них касались сокращения выброса метана, одного из высокоактивных парниковых газов, при производстве нефти и газа. Администрация Трампа также приняла меры к тому, чтобы разрешить бурение, горные работы и прокладку трубопроводов на новых территориях».

Не его размер Дональд Трамп демонстрирует подписанный указ о строительстве нефтепровода Keystone XL, 2017 год Фото: Getty Images/Bloomberg

Одной из наиболее знаковых задач для Байдена будет возвращение США в Парижское соглашение по климату — Соединенные Штаты официально вышли из этой системы договоренностей в ноябре прошлого года. Отмена этого решения, обещал кандидат демократов, станет одним из его первых шагов на посту главы государства и позволит «вернуть Америку к мировому лидерству в борьбе с изменением климата».

На достижение этой цели направлено и еще одно обещание 78-летнего политика — сделать США к 2050 году «климатически нейтральным» государством, то есть страной, где вообще не происходит выброса каких-либо парниковых газов, разрушающих озоновый слой. По словам Кристофа Бертрама, немецкого климатолога из Потсдамского института изучения воздействия на климат, такие ориентиры Соединенных Штатов — сигнал позитивный. «Однако для достижения таких долгосрочных целей мало какого-то одного мероприятия, которое можно провести уже сегодня, — считает эксперт, мнение которого приводит Deutsche Welle. — В политическом плане важно дать понять свои коллегам и другим слоям общества, что у вас есть четкое видение событий на длительную перспективу».

В более обозримые сроки — к 2035-му — Байден обещал уменьшить до нуля выбросы парниковых газов предприятиями энергетической отрасли. Именно на энергетику приходится треть производящихся в США выбросов метана. «Метан — главная причина потепления в ближайшей перспективе, и сокращение его выбросов — это то, чем Байден может заняться с первого дня в должности», — считает Нэт Кеохейн, старший вице-президент в американском неправительственном Фонде защиты экологии (EDF).

Не его размер Фото: Getty Images/Bloomberg