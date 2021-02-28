Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Вирджиния первой из южных штатов США одобрила легализацию каннабиса
Мир
Жертвами вооруженного нападения в Мексике стали 11 человек
Спорт
Анкалаев победил Крылова решением судей на турнире UFC Fight Night 186
Мир
Более 27 тыс. человек погибли в Китае в 2020 году из-за ЧП на производстве
Мир
Постпред России опроверг слухи о выходе страны из Совета Европы
Общество
Врач предупредил об опасности резких перепадов давления и температуры
Мир
Ученый назвал причину сокращения популяции чаек в монархиях Персидского залива
Мир
Национальный музей Китая представил образцы лунного грунта
Спорт
Два очка Сергачева помогли «Тампе» разгромить «Даллас»

Постпред России опроверг слухи о выходе страны из Совета Европы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия с момента вступления в Совет Европы (СЕ) нацелена на активное сотрудничество, а информация о выходе РФ из организации является неподкрепленным слухом. Об этом 28 февраля заявил постоянный представитель РФ при СЕ Иван Солтановский.

Подсудимый, перестаньте: что последует за призывом ЕСПЧ освободить Навального
В Москве отказались выполнять это постановление, назвав его элементом давления

«Регулярно в СМИ муссируются не имеющие реальных оснований слухи о том, что Россия в скором времени выйдет из Совета Европы. Подобное нагнетание обстановки не идет на пользу общему делу», — рассказал Солтановский ТАСС.

Постпред РФ отметил, что пандемия коронавируса сильно ограничила контакты организации, однако представители России и Совета Европы продолжают делать краткие двусторонние визиты. Солтановский подчеркнул, что сотрудничество продолжается, несмотря на ощутимо возросшее давление, пишет «Газета.ру».

«Безусловно, приоритетной темой считаем борьбу с пандемией коронавируса в мире. Мы готовы к сотрудничеству с СЕ в области вакцинации и выступаем за обеспечение равного доступа всех желающих к сертифицированным вакцинам на Европейском континенте», — добавил он.

Глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вице-спикер Государственной думы Петр Толстой 18 февраля высказал мнение, что Россию могут попытаться исключить из состава Совета Европы на фоне ситуации с блогером Алексеем Навальным.

Как отметил Толстой, некоторые страны — члены Совета Европы, «воспользовавшись Навальным как неким знамением», могут предпринять попытки инициировать так называемую трехстороннюю процедуру по исключению России из СЕ. Он подчеркнул, что к такому решению российская сторона готова и будет действовать по ситуации.

Основанием для возможного исключения России из СЕ считают отказ от выполнения требования Европейского суда по правам человека, который 17 февраля попросил РФ освободить Навального из-под стражи согласно правилу 39 регламента суда.

В Минюсте России исключили возможность освобождения блогера по требованию Евросоюза, отметив, что это станет грубым вмешательством в работу российских судов. По словам министра юстиции России Константина Чуйченко, требование ЕСПЧ об освобождении блогера беспрецедентно.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021