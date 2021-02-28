Постпред России опроверг слухи о выходе страны из Совета Европы

Россия с момента вступления в Совет Европы (СЕ) нацелена на активное сотрудничество, а информация о выходе РФ из организации является неподкрепленным слухом. Об этом 28 февраля заявил постоянный представитель РФ при СЕ Иван Солтановский.

«Регулярно в СМИ муссируются не имеющие реальных оснований слухи о том, что Россия в скором времени выйдет из Совета Европы. Подобное нагнетание обстановки не идет на пользу общему делу», — рассказал Солтановский ТАСС.

Постпред РФ отметил, что пандемия коронавируса сильно ограничила контакты организации, однако представители России и Совета Европы продолжают делать краткие двусторонние визиты. Солтановский подчеркнул, что сотрудничество продолжается, несмотря на ощутимо возросшее давление, пишет «Газета.ру».

«Безусловно, приоритетной темой считаем борьбу с пандемией коронавируса в мире. Мы готовы к сотрудничеству с СЕ в области вакцинации и выступаем за обеспечение равного доступа всех желающих к сертифицированным вакцинам на Европейском континенте», — добавил он.

Глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вице-спикер Государственной думы Петр Толстой 18 февраля высказал мнение, что Россию могут попытаться исключить из состава Совета Европы на фоне ситуации с блогером Алексеем Навальным.

Как отметил Толстой, некоторые страны — члены Совета Европы, «воспользовавшись Навальным как неким знамением», могут предпринять попытки инициировать так называемую трехстороннюю процедуру по исключению России из СЕ. Он подчеркнул, что к такому решению российская сторона готова и будет действовать по ситуации.

Основанием для возможного исключения России из СЕ считают отказ от выполнения требования Европейского суда по правам человека, который 17 февраля попросил РФ освободить Навального из-под стражи согласно правилу 39 регламента суда.

В Минюсте России исключили возможность освобождения блогера по требованию Евросоюза, отметив, что это станет грубым вмешательством в работу российских судов. По словам министра юстиции России Константина Чуйченко, требование ЕСПЧ об освобождении блогера беспрецедентно.