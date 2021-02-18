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Толстой предупредил о попытках исключить Россию из Совета Европы

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Глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вице-спикер Государственной думы Петр Толстой считает, что Россию могут попытаться исключить из состава Совета Европы на фоне ситуации с блогером Алексеем Навальным. На эту тему он высказался в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Как отметил Толстой, некоторые страны — члены Совета Европы, «воспользовавшись Навальным как неким знамением», могут предпринять попытки инициировать так называемую трехстороннюю процедуру по исключению России из СЕ.

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Он подчеркнул, что к такому решению российская сторона готова и будет действовать по ситуации.

«Если это будет противоречить нашим представлениям о нашем суверенитете, о достоинстве каждого русского человека, который представлен в этой организации, то мы соответствующее решение примем и уйдем раньше, до того, как они начнут весь этот абсолютно позорный процесс», — сказал вице-спикер.

Накануне стало известно, что ЕСПЧ в качестве обеспечительной меры попросил Москву немедленно освободить Навального из-под стражи согласно правилу 39 регламента суда.

В Минюсте России исключили возможность освобождения блогера по требованию Евросоюза, отметив, что это станет грубым вмешательством в работу российских судов.

По словам министра юстиции России Константина Чуйченко, требование ЕСПЧ об освобождении блогера беспрецедентно.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в четверг, что решение ЕСПЧ ничем не подкреплено и противоречит внутренним российским законам и международному праву.

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