МИД РФ назвал решение ЕСПЧ по Навальному противоречащим международному праву

Решение ЕСПЧ по блогеру Алексею Навальному ничем не подкреплено и противоречит внутренним законам России и международному праву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 18 февраля.

«Иного мнения быть не может: это просто не соответствующее международному праву — всему тому, что заложено в основу деятельности ЕСПЧ, — решение. Оно ничем не подкреплено, но это в лучших традициях. Не содержится указаний на какие-то факты, детали, информацию, на которой основывалось это решение», — сказала Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Она отметила, что решение Страсбургского суда будет иметь «катастрофичные последствия» с точки зрения и международного права, и понимания и ценности прав человека в принципе

«Невозможно ставить столько экспериментов в угоду коллективному Западу и разрушать всё на своем пути, просто добиваясь одной цели — сдерживания России», — подчеркнула она.

Ранее, 2 февраля, Симоновский суд Москвы постановил отменить Алексею Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше», заменив его на 3,5 года колонии общего режима. По данным ФСИН, он неоднократно нарушал условия испытательного срока.

16 февраля ЕСПЧ в качестве обеспечительной меры попросил Москву немедленно освободить Навального из-под стражи согласно правилу 39 регламента суда.

В Минюсте России исключили возможность освобождения блогера по требованию Евросоюза, отметив, что это станет грубым вмешательством в работу российских судов.

По словам министра юстиции России Константина Чуйченко, требование ЕСПЧ об освобождении блогера беспрецедентно.