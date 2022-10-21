Секретарь СНБО призвал искоренить русский язык на Украине

Русский язык должен полностью исчезнуть с территории Украины. Об этом 21 октября заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

«Русский язык должен исчезнуть с нашей территории вообще как элемент враждебной пропаганды и промывки мозгов для нашего населения», — сказал он в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов».

По мнению секретаря СНБО, нарратив о необходимости достижения взаимопонимания с русскоговорящими украинцами очень опасен для государства.

«Насаждать сюда вот эти российские нарративы, это очень-очень опасная вещь. Якобы мы с ними должны друг друга понять, какие они, что они. Смотрите: нам от них ничего не надо. Пусть они от нас отцепятся, пусть идут на свои болота и квакают на своем русском языке», — добавил Данилов.

Кроме того, он посетовал на большое количество политических «экспертов в кавычках», которые регулярно выступают по телевидению используя русский язык как основной при этом претендуя на президентский пост.

Ранее, в августе, стало известно, что школы Киева приняли решение полностью отказаться от преподавания учебной программы на русском языке. Кроме того, запрет распространяется и на факультативные занятия.

До этого, в апреле, украинский уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что в школах страны могут отменить преподавание русского языка, вместо него ученики будут изучать другие предметы. А учителя русского языка, которые преподавали только эту дисциплину, должны будут отправиться «на простой», подчеркнул он.