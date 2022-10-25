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Украинцы призвали Зеленского перевести алфавит на латиницу

На сайте президента Украины Зеленского появилась петиция о переводе алфавита на латиницу
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Фото: РИА Новости/Стрингер
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На сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского 24 октября появилась петиция о переходе страны с кириллицы на латиницу.

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«Прошу рассмотреть возможность перехода нашего украинского алфавита на латиницу (в пределах современного английского алфавита). Причин для такого перехода достаточно, и они очевидны», — говорится в петиции.

При этом конкретных причин авторы инициативы не назвали. Они назвали переход на латиницу актуальным вопросом.

Авторы инициативы отметили, что, по их мнению, переход на латиницу сейчас является актуальным как никогда ранее вопросом.

Для того, чтобы петиция была рассмотрена Зеленским, она должна набрать 25 тыс. голосов. На данный момент обращение подписали 60 человек.

Ранее, 21 октября, секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что русский язык должен исчезнуть с территории Украины как элемент враждебной пропаганды и «промывки мозгов» для населения. Русскоязычных жителей Украины он призвал «идти на свои болота и квакать на своем русском языке».

На Украине продолжается процесс «дерусификации», который начался с конца февраля. До этого, 12 сентября, Киевский государственный совет обнародовал список из 40 переименованных улиц, проспектов и площадей, связанных с Россией и советским прошлым.

Между тем еще 6 августа в американском журнале The Wall Street Journal была опубликована статья, автор которой которой указывал, что киевские власти принудительно насаждают украинскую культуру.

В тот же день украинские пользователи Twitter возмутились материалом. Один из комментаторов заявил, что риторика представителя западной страны «демонстрирует типичную для Запада невежественность и легкомыслие».

В 2019 году Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». При этом конституция страны в теории гарантирует «свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств».

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