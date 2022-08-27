С визитами пожаловали: на Украину зачастили западные лидеры

С момента начала российской спецоперации на Украине с президентом Владимиром Зеленским встретились многие мировые лидеры. За это время британский премьер-министр Борис Джонсон и польский президент Анджей Дуда приезжали уже трижды. В середине прошлой недели во Львове прошли переговоры украинских властей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем. Как это влияет на поставки оружия и чего добиваются переговорами — разбирались «Известия».

Перед скорой отставкой

На днях в Киев в третий раз приезжал британский премьер Борис Джонсон. Он пообещал стране тысячи беспилотников и противотанковые боеприпасы на сумму £54 млн, отметив, что общий объем военной и финансовой помощи, предоставленной Лондоном с февраля, превысил £2,3 млрд. В ответ украинские власти наградили покидающего через три недели должность главы правительства орденом Свободы и удостоили именной таблички на Аллее смелости.

Визит Джонсона был скорее напутственного характера, он также пообещал, что Британия будет с Украиной в ближайшие дни и месяцы, а «Киев может и будет побеждать». Владимир Зеленский, в свою очередь, призвал «глобальную коалицию держаться вместе перед лицом угроз со стороны Москвы, энергетического кризиса и риска ядерной катастрофы». Единство Запада и Украины Зеленский назвал ключом к победе.

С визитами пожаловали Президент Украины Владимир Зеленский приветствует премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киеве, 24 августа 2022 года Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service

Тем временем по итогам переговоров во Львове с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем президент Украины заявил, что для возобновления мирных переговоров Россия должна вывести войска с занятых регионов страны. Он также рассказал, что на переговорах попросил турецкого лидера быть максимально жестким в отношении «псевдореферендумов», которые готовятся на подконтрольных России территориях.

Эрдоган, в свою очередь, пообещал Киеву помочь в восстановлении инфраструктуры, разрушенной в результате боевых действий. Предполагается, что государственные и бизнес-структуры будут работать совместно над проектами, оказывать техническую и консультационную помощь. В частности, Турция и Украина договорились создать совместную рабочую группу, которая бы координировала реконструкцию мостов, дорог, объектов электроснабжения, больниц и школ.

Стороны также обсудили вывоз украинского зерна по Черному морю, отметив, что количество кораблей, задействованных в вывозе, должно быть увеличено.

Гутерриш тем временем пообещал увеличить гуманитарную помощь Украине и отметил позитивные сдвиги на мировом продовольственном рынке после заключения зерновой сделки. По его словам, индекс цен на сельскохозяйственные продукты за месяц снизился на 9%.

Эрдоган также заявил, что видит решение конфликта в дипломатическом урегулировании. В очередной раз глава государства предложил услуги посредника в конфликте между Россией и Украиной.

С визитами пожаловали2 Президент Украины Владимир Зеленский, президент Турции Тайип Эрдоган и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече во Львове, 18 августа 2022 года Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service

В ООН впоследствии отметили, что до конкретных переговоров по полному прекращению боевых действий еще далеко. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что пока нет предпосылок для встречи президентов РФ и Украины. В Кремле не раз подчеркивали, что саммит возможен лишь после того, как всю домашнюю работу выполнят делегации переговорщиков. С тех пор никаких предпосылок для изменения позиции Москвы не появилось. Диалог между Россией и Украиной фактически приостановился в апреле.

Одной из главных тем встречи во Львове также стала ситуация вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС), находящейся под постоянным обстрелом. Россия и Украина возлагают ответственность за происходящее друг на друга. В ООН должны одобрить визит делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на этот объект. Но проблема в том, что не согласуют маршрут, по которому международные инспекторы должны добраться до ЗАЭС.

В Москве уверены, что делегацию необходимо везти через подконтрольные России территории, в то время как в ООН полагают, что власти Украины смогут обеспечить безопасность. Тем временем подготовка миссии затянулась. В России опасаются, что положение дел может вылиться в ситуацию, похожую на чернобыльскую катастрофу.

Очно и удаленно

Через неделю в Киев накануне Дня независимости Украины приехал с визитом президент Польши Анджей Дуда. Эта встреча стала пятой с начала года и третьей с момента начала специальной военной операции. По традиции стороны обсудили военное, экономическое, гуманитарное сотрудничество.

С визитами пожаловали1 Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда открывают Аллею храбрости во время совместного брифинга в Киеве, 23 августа 2022 года Фото: REUTERS/Polish Presidential Press Service/KPRP/Jakub Szymczuk

Однако наибольшее внимание было приковано ко второму саммиту «Крымской платформы». Этот форум президент Владимир Зеленский создал несколько лет назад для «возвращения полуострова в состав Украины». На связь с Киевом в этот день вышли представители более 50 стран мира. Политики единодушно выражали свою поддержку Киеву. Дуда, кстати, был единственным, кто приехал поддержать Зеленского очно.

Польский лидер пообещал создать коалицию из стран Евросоюза для того, чтобы пролоббировать введение запрета на выдачу шенгенских виз россиянам. Помимо этого, он призвал демонтировать газопровод «Северный поток – 2», отметив, что строительство газопровода началось после того, как Крым присоединился к России. По словам Дуды, «полная ликвидация газопровода должна стать символом изменения западной политики». После этого один за другим лидеры, среди которых были Дуда, председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявили, что хотели бы прогуляться по Крыму вместе с Владимиром Зеленским «после того, как он станет украинским».

Лидеры также заверяли, что ЕС «будет рядом с Украиной столько, сколько потребуется». В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц, находившийся в тот момент в Канаде, заявил, что Оттава и Берлин согласовали новый пакет военной помощи Киеву, в частности поставку систем ПРО, ракетных систем и боеприпасов. Канадский премьер Джастин Трюдо, помимо этого, заявил о введении нового пакета персональных санкций, в который вошли 62 гражданина России. Поддерживать Украину и дальше также обещал генсек НАТО Йенс Столтенберг, отметив при этом, что «зима будет тяжелой».

С визитами пожаловали4 Рабочий визит канцлера Германии Олафа Шольца в Канаду, 23 августа 2022 года Фото: REUTERS/Carlos Osorio

В тренде

— Сегодня модно приезжать к Зеленскому, демонстрировать солидарность, высказывать слова поддержки, может быть, даже поддерживать. Запад довольно активно проводит такой курс. Но всё, что связано с модой, недолговечно. Мода на приезды на Украину конъюнктурна. Поездки Дуды и Джонсона для России ничего не меняют. Западные страны поставляют оружие Украине, но при этом гораздо большее количество стран оказывают финансовую и гуманитарную, а не военную помощь. На этом фоне выделяются Эстония, Латвия и Литва, которые не имеют особого оружия, но активно участвуют в поставках того небольшого количества, которое есть у них. Они готовы отдать почти всё свое Украине, чтобы это оружие воевало против России. Польша, Германия активно помогают. Практически все страны НАТО в том или ином виде посылали оружие. Даже Австралия, находящаяся на другом конце глобуса, поставила боевые машины, — отметил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич в беседе с «Известиями».

Cтарший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Дмитрий Офицеров-Бельский, в свою очередь, также отметил, что мировые лидеры зачастили с визитами на Украину.

— Но выводы пока всё же делать рано. Ситуация не созрела для деэскалации. Действительный прогресс возможен лишь в том случае, если на Западе захотят обсудить широкий комплекс договоренностей с Россией, причем не только в сфере безопасности, о чем шла речь непосредственно до начала спецоперации, но и по более широкому кругу вопросов, в том числе касающихся мировой экономики. В конце концов, основное противостояние происходит именно в этой сфере. Запад изначально стремился поставлять старое вооружение. На днях глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ нечего поставлять. Отчасти она представляет реальную ситуацию, но нужно понимать и то, что немцы не хотят до конца портить отношения с Москвой. Сейчас поставки вооружения идут через Польшу, в скором времени могут начаться через Молдавию. С вооружениями, которые поставляются Киеву, украинская армия пойти в наступление не сможет. Это не предполагается изначально, так как вооружения и техника не предназначены для действительного изменения ситуации на театре военных действий. Задача поставок заключается исключительно в повышении летальности среди союзных войск,— пояснил эксперт.

С визитами пожаловали3 Фото: Global Look Press/dpa/Philipp Schulze

Источник в европейских дипломатических структурах рассказал «Известиям», что на Западе есть такая точка зрения, что Украине, несмотря на поставки оружия, не хватит сил и возможностей продолжать долгий конфликт.

— Проблема еще и в том, что немалая часть украинской армии перестала существовать физически. В Великобритании и в Польше идет переподготовка украинских резервистов. Но при этом Киев хотел бы какого-то временного перемирия, чтобы перевооружиться, подготовить новых бойцов и заново продолжить конфликт. Не исключено, что Эрдоган приезжал к Зеленскому с конкретными предложениями, касающимися временного прекращения конфликта. В случае если Россия отключит газ, который идет через Украину, то тогда Украина не перенесет эту зиму. Кстати, вариант со временным перемирием устроил бы и Европу, которая хотела бы получить доступ к российским энергоресурсам, — отметил собеседник.

Источник добавил, что пока страны не понимают, как вести себя в сложившейся ситуации.