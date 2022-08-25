Не стреляй, убьет: как ГД предупредила мир о ядерной катастрофе

Совет Госдумы призвал ООН и МАГАТЭ потребовать от властей Украины немедленного прекращения обстрелов Запорожской АЭС . Об этом говорится в специальном заявлении парламента , которое поддержало руководство всех фракций. Депутаты подчеркивают: последствия возможного ядерного взрыва угрожают не только странам Европы, но и всему миру. Эксперты считают, что заявление Госдумы будет услышано на Западе, однако иностранные политики пока не готовы признать поражение Украины .

Решительно осуждает

Все фракции Госдумы 25 августа на заседании парламентского совета единогласно поддержали заявление о необходимости немедленно прекратить украинские обстрелы Запорожской АЭС и других объектов, разрушение которых несет опасность радиоактивного, химического и биологического заражения.

« Только за сутки, по данным Минобороны, армия Украины нанесла семь раз удары по району Запорожской АЭС . Поэтому вопрос крайне важный. Наши профильные комитеты (комитеты по международным делам, по энергетике, по делам СНГ и связям с соотечественниками. — «Известия») подготовили заявление», — сообщил на заседании совета спикер ГД Вячеслав Володин.

В документе депутаты заявляют о необходимости прекратить поставки на Украину оружия, а также о готовности сделать всё необходимое для организации международной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС , чтобы специалисты агентства могли сами на месте засвидетельствовать наличие угроз.

«Совет ГД решительно осуждает продолжающиеся в течение последних нескольких недель обстрелы украинскими военными формированиями крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Ракетно-артиллерийским ударам подвергается критически важная инфраструктура, нарушение ядерной и физической безопасности которой грозит масштабной катастрофой в центре европейского континента », — говорится в документе, размещенном на сайте парламента.

В нем отмечается, что последствия безрассудных действий Киева, отдающего приказы об обстрелах ЗАЭС, могут стать поистине ужасающими.

«На территории РФ украинские диверсанты подрывают линии электропередачи, ведущие к Курской АЭС. Ряд крупных аварий, очевидным образом, ничему не научили Киев и его натовских покровителей. Русофобская идеология перевешивает принципы ядерной безопасности », — сообщают ООН парламентарии.

По их словам, только благодаря самоотверженности российских военнослужащих, выполняющих свой долг в рамках специальной военной операции на Украине, до настоящего времени удается обеспечивать необходимую защиту основных объектов Запорожской АЭС и близлежащего города Энергодара.

«Россия постоянно поднимает в Совете Безопасности ООН вопрос о недопустимости ударов по ЗАЭС со стороны Украины. Приводит неопровержимые доказательства преступлений киевского режима. Призывает страны, влияющие на Киев, принудить украинскую сторону к немедленному прекращению обстрелов», — напоминают депутаты.

В Госдуме убеждены, что соучастниками и пособниками преступлений становятся страны Запада, снабжающие Украину всё более тяжелыми видами вооружений .

В принятом документе совет ГД призывает ООН и МАГАТЭ, а также национальные парламенты, межпарламентские организации и органы дать принципиальную оценку «преступным действиям Киева», а также потребовать от властей Украины немедленного прекращения обстрелов ЗАЭС и других объектов, разрушение которых несет опасность радиоактивного, химического и биологического заражения и техногенной катастрофы.

Уничтожить террористов

Как сообщили в руководстве фракции «Единой России», заявление будет отправлено в ООН, МАГАТЭ и другие инстанции в самое ближайшее время .

« Если обстрелы не прекратятся, это приведет к ядерной катастрофе , которая будет иметь самые катастрофические последствия для всего европейского континента», — заявил журналистам первый зампред фракции «Единая Россия» Вячеслав Макаров.

При этом он подчеркнул, что все цели российской специальной военной операции будут выполнены.

Его коллега единоросс Дмитрий Вяткин добавил, что сегодня российская армия — главный и единственный гарант безопасности на ЗАЭС, а вместе с этим и во всей Европе .

«Если произойдут неблагоприятные события, то эта станция будет представлять большую угрозу, чем авария на Чернобыльской АЭС», — заявил депутат.

Это мнение разделяют во фракциях «Новые люди», «Справедливая Россия — За правду», КПРФ и ЛДПР.

« С точки зрения стратегии нет смысла обстреливать объект, который ты не готов оставить. Это логика не победы, а поражения и нанесения ущерба тому, кто побеждает . Это признак отчаяния и бессилия. Видно, что у ВСУ не получается отбить регион, поэтому они хотят создать угрозу», — отметил лидер «Новых людей» Андрей Нечаев.

По словам лидера справороссов Сергея Миронова, партия направила на заключение в правительство законопроект о признании Украины террористическим государством. Он также напомнил, что многие страны ЕС сегодня оказывают военную помощь Киеву, то есть, по сути, выступают пособниками террористов.

«Уверен, что в будущем специальная военная операция перерастет в контртеррористическую , при которой, напомню, преследуется цель уничтожения главарей и банд терорганизаций», — заявил политик.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, по инициативе которого состоялось заседание совета, заявил о том, что ядерный шантаж мира при помощи Украины был организован США.

«Многие не понимают этой опасности. Поэтому я с открытым заявлением обратился в Совет безопасности РФ, к руководству Госдумы, где потребовал рассмотрения этой кричащей и крайне острой проблемы. Я имею на это право, так как служил в специальной разведке по борьбе с атомным, химическим и бактериологическим оружием», — заявил он.

Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, в свою очередь, отметил, что киевский режим сегодня перешел все «красные линии»: украинские войска, обстреливая АЭС, провоцируют крупнейшую в мире ядерную катастрофу.

«Как председатель комитета по международным делам я буду проводить сеансы видео-конференц-связи с рядом коллег, председателей комитетов и комиссий по иностранным делам парламентов мира с целью разъяснить нашу позицию. Как члены делегации РФ, утвержденной президентом России, на предстоящей сессии Генассамблеи ООН будем работать с членами других иностранных делегаций. И сегодняшнее заявление совета является твердой и системной основой для проведения такой работы» , — сообщил парламентарий.

Политтехнолог Дмитрий Фетисов считает, что заявление Госдумы будет услышано на Западе, однако иностранные политики пока не готовы признать поражение и слабость Украины.

— Публично признавать правоту РФ передовые страны мира не собираются. Хотя ситуация, если говорить языком политтехнологий, отработана . Госдума сделала официальное заявление и обозначила проблему. В любом случае это официальный документ, с которым придется ознакомиться даже тем, кто выступает против России , — пояснил «Известиям» эксперт.

При этом он напомнил о недавнем голосовании в ООН, где заявление против российской военной операции на Украине подписали лишь 54 из 193 стран — членов ООН. Среди подписантов — Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Молдавия, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Эстония, Южная Корея, Япония и другие.