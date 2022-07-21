Гонка выражений: кто может стать следующим премьером Великобритании

Борьба за лидерство в правящей Консервативной партии Великобритании перешла на второй и решающий этап . Депутаты-тори выбрали двух основных кандидатов — в финал прошли бывший министр финансов Риши Сунак и действующая глава МИД Лиз Трасс . Теперь свое слово должны сказать рядовые члены Консервативной партии. Опросы показывают, что, пройди голосование прямо сейчас, победу на нем одержала бы Лиз Трас с. Однако, как отмечают опрошенные «Известиями» эксперты, у кандидатов впереди больше месяца избирательной кампании, и за это время ситуация может измениться .

Их осталось двое

20 июля фракция правящих консерваторов провела пятый — и заключительный — раунд голосования по кандидатурам на пост лидера партии. Из восьми политиков, которые вступили в гонку 12 июля, в финал вышли бывший канцлер Казначейства Риши Сунак и действующая глава Форин-офиса Лиз Трасс . Они получили 137 и 113 голосов соответственно, их конкурент младший министр по торговой политике Пенни Мордонт, которую поддержали 105 депутатов, из гонки выбыла.

Гонка выражений Министр иностранных дел Великобритании и кандидат в лидеры консерваторов Лиз Трасс Фото: REUTERS/Toby Melville

Теперь, после того, как 21 июля парламент ушел на каникулы, у претендентов есть полтора месяца на то, чтобы убедить в своем превосходстве рядовых членов Консервативной партии , а их, по подсчетам 2019 года, порядка 180 тыс. Имя нового лидера тори и, соответственно, премьер-министра страны (в Британии глава правящей партии автоматически возглавляет правительство) станет известно к 5 сентября 2022 года.

На протяжении всей гонки в Палате общин первое место занимал Риши Суна к, и вопрос был в том, кто составит ему конкуренцию на финальном этапе. Это говорит лишь о том, что его поддерживают члены фракции ; опросы среди рядовых консерваторов показывают иное соотношение сил: по информации (здесь и далее) YouGov от 13 июля, тори отдавали предпочтение кандидатам, которые в итоге из гонки выбыли, — на первом месте шла Пенни Мордонт (27%), затем депутат Кеми Бэйднок (15%) и лишь затем Риши Сунак и Лиз Трасс (по 13%). Дальнейшие опросы предрекали победу главе Форин-офиса, столкнись она на финальном этапе с экс-канцлером Казначейства.

Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру в противовес Риши Сунаку — ее в этом поддержали сразу несколько соратников уходящего премьера Бориса Джонсона. СМИ даже назвали ее кандидатом «Стоп Риши». Она входит в правительство уже на протяжении 10 лет, Форин-офис возглавляет с сентября 2021 года. Считается продолжателем курса Бориса Джонсона и относится к наиболее ярым критикам России.

Риши Сунак в политике с 2015 года — до этого он занимался инвестициями и достиг в этой сфере серьезных результатов (на сегодня считается одним из наиболее обеспеченных политиков Великобритании: в 2022 году он и его супруга, дочь индийского миллиардера Акшата Мурти с общим состоянием в £730 млн заняли 222-е место в списке богатейших людей, по версии The Times). Последние два года работал в правительстве Бориса Джонсона, в июле 2022-го добровольно покинул должность главы Минфина (то же сделал министр здравоохранения Саджид Джавид); это запустило волну добровольных отставок, которые привели к тому, что Борис Джонсон был вынужден отказаться от власти.

Гонка выражений Бывший канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак Фото: REUTERS/Peter Nicholls

— Опросы показывают, что в финале Риши Сунак проиграл бы любому кандидату — будь то Пенни Мордонт или Лиз Трасс, — сказал «Известиям» эксперт по британской политике, автор Telegram-канала Westminster Василий Егоров. — Возможно ли это исправить? Вполне — все-таки впереди целый месяц избирательной кампании среди рядовых членов Консервативной партии. Это, конечно, будет очень непросто: потому что с депутатским корпусом можно было поработать напрямую. Рядовые члены уверены в том, что Риши Сунак точно будет повышать налоги и вряд ли станет отстаивать Brexit, и это их не устраивает.

Основной избиратель в Консервативной партии — это пожилой белый мужчина, и у такой категории лиц большей популярностью пользуется Лиз Трасс, отмечает профессор кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Наталия Капитонова.

— Она довольно активно вела себя на посту главы Форин-офиса, — пояснила «Известиям» эксперт. — Ее зарубежные поездки привлекали внимание СМИ — на этой должности Лиз Трасс продвигала себя. Ее визитной карточкой стала жесткая позиция в отношении России. Эта тема весьма популярна среди консерваторов, и она будет ее раскручивать . Сейчас кандидаты начнут выступать по стране, и Лиз Трасс, вероятно, будет педалировать тему жесткого ответа Москве. Что касается Риши Сунака, то здесь также ждать изменений в отношении России не стоит. Возможно, он будет более сдержан в своей риторике — его приоритетом будет решение экономических вопросов.

«Hasta la vista, baby»

В день, когда стали известны имена финалистов, глава правительства Борис Джонсон принял участие в традиционной сессии вопросов к премьер-министру в парламенте. Это было его прощальное выступление.

« Миссия по большей части выполнена. Пока что . Хотел бы поблагодарить всех прекрасных сотрудников Палаты общин, моих друзей и коллег, моего уважаемого оппонента [лидера оппозиционных лейбористов Кира Стармера], всех присутствующих и... Hasta la vista, baby», — этой фразой политик подвел итоги своего премьерства, сорвав бурные аплодисменты .

Возглавлять кабмин он будет до того момента, пока консерваторы не изберут нового лидера. Такой вариант не устраивал оппозицию — лейбористы требовали, чтобы Борис Джонсон покинул свой пост немедленно, и даже собирались вынести его правительству вотум недоверия, однако сделать это им не удалось. Так или иначе, отмечают аналитики, в следующие полтора месяца у кабмина Борис Джонсона особого пространства для маневра все равно уже не будет.

— Парламент уходит на летние большие каникулы — фактически его работа приостановлена, а консерваторы будут думать о следующем лидере , — пояснил Василий Егоров. — Никаких судьбоносных проектов ожидать не стоит, правительство будет плыть по течению. Хотя понятно, что вопросов очень много: от предстоящих крупных забастовок до проблем с инфляцией и внешнеполитических историй.

Гонка выражений Премьер-министр Борис Джонсон на заседании кабинета министров на Даунинг-стрит Фото: REUTERS/Stefan Rousseau

Эти вопросы предстоит решать уже новому премьеру. Приоритет — экономическое положение страны: того же Бориса Джонсона обвиняли в том, что он уделял недостаточно внимания благосостоянию британских граждан, да и инфляция в стране достигла рекордной за последние 40 лет отметки (по подсчетам Национальной статистической службы, в июне 2022 года она составила 9,4%).

— Многие в Консервативной партии опасались, что в финал выйдут Риши Сунак и Лиз Трасс , — отметила в беседе с «Известиями» глава центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. — Сейчас они начнут кампанию среди рядовых членов и, как выражаются некоторые из парламентской фракции, могут порвать друг друга на части. Их третьи теледебаты отменили потому, что их полемика превратилась в грязную перепалку. И есть опасения, что их кампания может сильно навредить Консервативной партии, поскольку она выявит раскол в рядах тори .

По оценке эксперта, когда речь заходит об экономических вопросах, Риши Сунак выглядит более здравомыслящим кандидатом: он сказал, что прежде чем снижать налоги, необходимо установить контроль над инфляцией , и в этом он пошел против многих своих однопартийцев; Лиз Трасс, напротив, заявила, что снизит налоги в первый же день своего премьерства и при этом будет добиваться того, чтобы к концу десятилетия расходы на оборону достигли 3% ВВП.

— Тот, кто станет премьер-министром за два года до следующих очередных выборов (запланированы на 2024 год. — «Известия»), с проблемами страны справиться скорее всего не сумеет, — отмечает Елена Ананьева. — По правилам, когда партия проигрывает выборы, она меняет своего лидера. Британцы будут оценивать ситуацию в первую очередь по своему кошельку. Все будет зависеть от того, насколько консерваторы смогут справиться с нынешним экономическим кризисом, а это им, вероятно, не удастся .

На сегодня ситуация складывается не в пользу Консервативной партии: если бы выборы в парламент прошли сейчас, то преимущество было бы у лейбористов — по информации POLITICO от 17 июля, в то время как тори поддерживает 31% населения, за оппозицию готовы проголосовать 41% британцев.