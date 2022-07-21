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Гонка выражений: кто может стать следующим премьером Великобритании

У двух финалистов есть больше месяца на избирательную кампанию
Фото: REUTERS/UK Parliament/Andy Bailey
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Борьба за лидерство в правящей Консервативной партии Великобритании перешла на второй и решающий этап. Депутаты-тори выбрали двух основных кандидатов — в финал прошли бывший министр финансов Риши Сунак и действующая глава МИД Лиз Трасс. Теперь свое слово должны сказать рядовые члены Консервативной партии. Опросы показывают, что, пройди голосование прямо сейчас, победу на нем одержала бы Лиз Трасс. Однако, как отмечают опрошенные «Известиями» эксперты, у кандидатов впереди больше месяца избирательной кампании, и за это время ситуация может измениться.

Их осталось двое

20 июля фракция правящих консерваторов провела пятый — и заключительный — раунд голосования по кандидатурам на пост лидера партии. Из восьми политиков, которые вступили в гонку 12 июля, в финал вышли бывший канцлер Казначейства Риши Сунак и действующая глава Форин-офиса Лиз Трасс. Они получили 137 и 113 голосов соответственно, их конкурент младший министр по торговой политике Пенни Мордонт, которую поддержали 105 депутатов, из гонки выбыла.

Гонка выражений
Министр иностранных дел Великобритании и кандидат в лидеры консерваторов Лиз Трасс

Министр иностранных дел Великобритании и кандидат в лидеры консерваторов Лиз Трасс

Фото: REUTERS/Toby Melville

Теперь, после того, как 21 июля парламент ушел на каникулы, у претендентов есть полтора месяца на то, чтобы убедить в своем превосходстве рядовых членов Консервативной партии, а их, по подсчетам 2019 года, порядка 180 тыс. Имя нового лидера тори и, соответственно, премьер-министра страны (в Британии глава правящей партии автоматически возглавляет правительство) станет известно к 5 сентября 2022 года.

На протяжении всей гонки в Палате общин первое место занимал Риши Сунак, и вопрос был в том, кто составит ему конкуренцию на финальном этапе. Это говорит лишь о том, что его поддерживают члены фракции; опросы среди рядовых консерваторов показывают иное соотношение сил: по информации (здесь и далее) YouGov от 13 июля, тори отдавали предпочтение кандидатам, которые в итоге из гонки выбыли, — на первом месте шла Пенни Мордонт (27%), затем депутат Кеми Бэйднок (15%) и лишь затем Риши Сунак и Лиз Трасс (по 13%). Дальнейшие опросы предрекали победу главе Форин-офиса, столкнись она на финальном этапе с экс-канцлером Казначейства.

Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру в противовес Риши Сунаку — ее в этом поддержали сразу несколько соратников уходящего премьера Бориса Джонсона. СМИ даже назвали ее кандидатом «Стоп Риши». Она входит в правительство уже на протяжении 10 лет, Форин-офис возглавляет с сентября 2021 года. Считается продолжателем курса Бориса Джонсона и относится к наиболее ярым критикам России.

Риши Сунак в политике с 2015 года — до этого он занимался инвестициями и достиг в этой сфере серьезных результатов (на сегодня считается одним из наиболее обеспеченных политиков Великобритании: в 2022 году он и его супруга, дочь индийского миллиардера Акшата Мурти с общим состоянием в £730 млн заняли 222-е место в списке богатейших людей, по версии The Times). Последние два года работал в правительстве Бориса Джонсона, в июле 2022-го добровольно покинул должность главы Минфина (то же сделал министр здравоохранения Саджид Джавид); это запустило волну добровольных отставок, которые привели к тому, что Борис Джонсон был вынужден отказаться от власти.

Гонка выражений
Бывший канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак 

Бывший канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак

Фото: REUTERS/Peter Nicholls

Опросы показывают, что в финале Риши Сунак проиграл бы любому кандидату — будь то Пенни Мордонт или Лиз Трасс, — сказал «Известиям» эксперт по британской политике, автор Telegram-канала Westminster Василий Егоров. — Возможно ли это исправить? Вполне — все-таки впереди целый месяц избирательной кампании среди рядовых членов Консервативной партии. Это, конечно, будет очень непросто: потому что с депутатским корпусом можно было поработать напрямую. Рядовые члены уверены в том, что Риши Сунак точно будет повышать налоги и вряд ли станет отстаивать Brexit, и это их не устраивает.

Основной избиратель в Консервативной партии — это пожилой белый мужчина, и у такой категории лиц большей популярностью пользуется Лиз Трасс, отмечает профессор кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Наталия Капитонова.

— Она довольно активно вела себя на посту главы Форин-офиса, — пояснила «Известиям» эксперт. — Ее зарубежные поездки привлекали внимание СМИ — на этой должности Лиз Трасс продвигала себя. Ее визитной карточкой стала жесткая позиция в отношении России. Эта тема весьма популярна среди консерваторов, и она будет ее раскручивать. Сейчас кандидаты начнут выступать по стране, и Лиз Трасс, вероятно, будет педалировать тему жесткого ответа Москве. Что касается Риши Сунака, то здесь также ждать изменений в отношении России не стоит. Возможно, он будет более сдержан в своей риторике — его приоритетом будет решение экономических вопросов.

«Hasta la vista, baby»

В день, когда стали известны имена финалистов, глава правительства Борис Джонсон принял участие в традиционной сессии вопросов к премьер-министру в парламенте. Это было его прощальное выступление.

«Миссия по большей части выполнена. Пока что. Хотел бы поблагодарить всех прекрасных сотрудников Палаты общин, моих друзей и коллег, моего уважаемого оппонента [лидера оппозиционных лейбористов Кира Стармера], всех присутствующих и... Hasta la vista, baby», — этой фразой политик подвел итоги своего премьерства, сорвав бурные аплодисменты.

Возглавлять кабмин он будет до того момента, пока консерваторы не изберут нового лидера. Такой вариант не устраивал оппозицию — лейбористы требовали, чтобы Борис Джонсон покинул свой пост немедленно, и даже собирались вынести его правительству вотум недоверия, однако сделать это им не удалось. Так или иначе, отмечают аналитики, в следующие полтора месяца у кабмина Борис Джонсона особого пространства для маневра все равно уже не будет.

Парламент уходит на летние большие каникулы — фактически его работа приостановлена, а консерваторы будут думать о следующем лидере, — пояснил Василий Егоров. — Никаких судьбоносных проектов ожидать не стоит, правительство будет плыть по течению. Хотя понятно, что вопросов очень много: от предстоящих крупных забастовок до проблем с инфляцией и внешнеполитических историй.

Гонка выражений
Премьер-министр Борис Джонсон на заседании кабинета министров на Даунинг-стрит

Премьер-министр Борис Джонсон на заседании кабинета министров на Даунинг-стрит

Фото: REUTERS/Stefan Rousseau

Эти вопросы предстоит решать уже новому премьеру. Приоритет — экономическое положение страны: того же Бориса Джонсона обвиняли в том, что он уделял недостаточно внимания благосостоянию британских граждан, да и инфляция в стране достигла рекордной за последние 40 лет отметки (по подсчетам Национальной статистической службы, в июне 2022 года она составила 9,4%).

Многие в Консервативной партии опасались, что в финал выйдут Риши Сунак и Лиз Трасс, — отметила в беседе с «Известиями» глава центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. — Сейчас они начнут кампанию среди рядовых членов и, как выражаются некоторые из парламентской фракции, могут порвать друг друга на части. Их третьи теледебаты отменили потому, что их полемика превратилась в грязную перепалку. И есть опасения, что их кампания может сильно навредить Консервативной партии, поскольку она выявит раскол в рядах тори.

По оценке эксперта, когда речь заходит об экономических вопросах, Риши Сунак выглядит более здравомыслящим кандидатом: он сказал, что прежде чем снижать налоги, необходимо установить контроль над инфляцией, и в этом он пошел против многих своих однопартийцев; Лиз Трасс, напротив, заявила, что снизит налоги в первый же день своего премьерства и при этом будет добиваться того, чтобы к концу десятилетия расходы на оборону достигли 3% ВВП.

— Тот, кто станет премьер-министром за два года до следующих очередных выборов (запланированы на 2024 год. — «Известия»), с проблемами страны справиться скорее всего не сумеет, — отмечает Елена Ананьева. — По правилам, когда партия проигрывает выборы, она меняет своего лидера. Британцы будут оценивать ситуацию в первую очередь по своему кошельку. Все будет зависеть от того, насколько консерваторы смогут справиться с нынешним экономическим кризисом, а это им, вероятно, не удастся.

На сегодня ситуация складывается не в пользу Консервативной партии: если бы выборы в парламент прошли сейчас, то преимущество было бы у лейбористов — по информации POLITICO от 17 июля, в то время как тори поддерживает 31% населения, за оппозицию готовы проголосовать 41% британцев.

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