На Украине потребовали извинений от Wall Street Journal за «ненастоящий украинский язык»

Украинские пользователи Twitter возмутились статьей в американском журнале The Wall Street Journal, автор которой нелестно высказался об украинском языке. Как указал журналист Мэтью Люкмоор 6 августа, украинский язык на протяжении десятилетий считался ненастоящим, а говорили на нем только необразованные жители в деревнях.

В настоящее же время киевские власти, по мнению автора, принудительно насаждают украинскую культуру, поэтому ситуация в стране в корне изменяется.

В ответ на это украинские подписчики в соцсети обвинили Люкмоора в дискриминации.

Как указал один из комментаторов, риторика представителя западной страны должна была бы популяризировать украинскую культуру. А он, напротив, «демонстрирует типичную для Запада невежественность и легкомыслие».

Еще один обвинил американского журналиста в хамстве и самодовольстве. «Вы ксенофобы, если называете украинский языком необразованных селян», — возмутился другой читатель.

«Взяли новую высоту. Пользуетесь стереотипами, вместо того чтобы провести реальное исследование», — отметил еще один пользователь.

«Требую извинений», — прокомментировал украинец.

В 2019 году Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». При этом Конституция страны в теории гарантирует «свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств».

31 июля сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) отправили в «фильтрационный лагерь» блогера Дмитрия Городецкого, пытавшегося защитить русский язык. Мужчину задержали во Львове после публикации им роликов в защиту русскоязычных людей. Блогер призвал на записанном им видео вспомнить о том, что половина населения Украины является русскоязычной.

29 июля комментарий украинского блогера Игоря Исаева о требовании, чтобы украинский стал вторым официальным языком в Польше, на фоне исследования Gazeta Wyborcza о количестве украинцев в стране, вызвал волну негатива поляков. Как высказался один из пользователей в соцсети, «Польша была, есть и будет бело-красной, никогда не сине-желтой, а тем более черно-красной».

25 июля советник председателя госадминистрации Олег Радик сообщил, что в школах Львовской области больше не будет классов с обучением на русском языке. 4 июля стало известно, что от использования русского языка хотят отказаться в Кривом Роге — родном городе президента Украины Владимира Зеленского. Глава военной администрации Александр Вилкул объявил о мягком переходе на украинский язык.

В апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

6 апреля депутаты Верховной рады подготовили законопроект, согласно которому на Украине будет запрещено присваивать связанные с Россией географические названия.