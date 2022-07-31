СБУ отправила в «фильтрационный лагерь» защищавшего русский язык блогера

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) отправили в «фильтрационный лагерь» блогера Дмитрия Городецкого, пытавшегося защитить русский язык. Об этом 31 июля сообщило издание «Страна.ua».

По его данным, мужчину задержали во Львове после публикации им роликов в защиту русскоязычных людей.

Как уточняется, Городецкий до спецоперации России жил в Харькове, весной он переехал на запад Украины. Там его возмущение вызвало большое количество объявлений на улицах и заведениях города, что во Львове на говорят на «языке оккупантов».

Блогер призвал на записанном им видео вспомнить о том, что половина населения Украины является русскоязычной.

Ролик возмутил президента футбольного клуба «Рух» Григория Козловского. Он обвинил блогера в «зраде» и пообещал вознаграждение в размере 10 тысяч гривен за адрес мужчины. В итоге Городецкого выдали украинским силовикам.

В настоящее время он отправлен в «фильтрационный лагерь».

27 июля администрация Запорожского городского совета сообщила о демонтаже памятника русскому поэту и прозаику Александру Пушкину. Монумент демонтировали 26 июля. Он был поставлен в конце 1990-х «в знак отличия о нахождении великого поэта на запорожской земле в мае 1820 года».

В мае власти Киева приняли решение демонтировать более 40 памятников, связанных с Россией. Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что депутаты утвердили перечень объектов.

11 апреля в Ужгороде также снесли памятник Александру Пушкину. 9 апреля аналогичные действия предприняли в Тернополе, а 7 апреля — в Мукачево.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

6 апреля депутаты Верховной рады подготовили законопроект, согласно которому на Украине будет запрещено присваивать связанные с Россией географические названия.