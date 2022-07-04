В родном городе Зеленского решили отказаться от русского языка

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул рассказал, что город будет постепенно отказываться от использования русского языка и переходить на украинский. Об этом он написал 4 июля в Telegram.

«Защищая Украину, нужно учитывать не только военный фронт, но и культурный. Так исторически сложилось, что мы, криворожцы, в основном говорили на русском, но теперь язык — это и наше оружие. В Кривом Роге мы не будем «с плеча рубить». Мы делаем мягкий процесс перехода на украинский язык и создаем для него комфортные условия», — сообщил Вилкул.

Глава города рассказал об открытии разговорных клубов и онлайн-курсов украинского языка. На них будут приглашаться художники, писатели и общественные деятели.

Кривой Рог является родным городом президента Украины Владимира Зеленского.

1 июля депутаты Киевского городского совета объявили о намерении запретить «русскоязычный культурный продукт». Под этим подразумеваются книги, спектакли, концерты на русском языке.

14 июня стало известно о возможном запрете на Украине книг, авторами которых являются граждане РФ. Это предложение было передано на ознакомление депутатам Верховной рады. Запрет планируется ввести на выпуск, ввоз и распространение произведений тех авторов, которые «в любой период после 1991 года» были гражданами РФ.

Также отмечалось, что с января следующего года на Украине книги будут издаваться на государственном языке и официальных языках Евросоюза.

7 июня глава министерства образования Украины Андрей Витренко рассказал, что из школьной программы страны уберут роман Льва Толстого «Война и мир» и другие произведения, воспевающие, по мнению Киева, российские войска.