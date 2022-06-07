На Украине исключат из школьной программы «Войну и мир»
Из школьной программы Украины уберут роман Льва Толстого «Война и мир» и другие произведения, воспевающие, по мнению Киева, российские войска. Об этом во вторник, 7 июня, сообщил глава министерства образования страны Андрей Витренко.
«Из зарубежной литературы будут исключены полностью все эти… Ну, например, «Война и мир», такого на Украине уже изучать не будут», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».
Витренко отметил, то в настоящее время ведомством не сформирован окончательный список произведений российских писателей, которые будут исключены из школьной программы.
16 апреля украинский уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что в школах страны могут отменить преподавание русского языка, вместо него ученики будут изучать другие предметы. А учителя русского языка, которые преподавали только эту дисциплину, должны будут отправиться «на простой», подчеркнул он.
14 марта сообщалось, что на Украине запретили ввоз и распространение всех книг из России. До этого, 12 января, Госкомтелерадио Украины также не дал разрешение украинскому импортеру на ввоз с территории России трех детских книг из-за иллюстраций, в которых используется символика РФ, ее силовых и военных структур.
В марте 2019 года Киев запретил около 40 российских книг из-за упоминания российского бизнеса, деятелей искусства, соцсетей и интернет-порталов, а также СССР и советских политических деятелей. Под запрет попал и роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».