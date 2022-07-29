Реклама
Прямой эфир
Экономика
Курс доллара превысил 62 рубля впервые с 8 июля
Наука
Борисов объявил о начале процесса выхода РФ из МКС после 2024 года
Мир
Госдолг Германии превысил €2,3 трлн
Мир
Путин поручил Хуснуллину помочь ЛНР и ДНР с восстановлением соцобъектов
Мир
Украинские националисты обстреляли склады с зерном в Запорожской области
Мир
Белоруссия отзывает своего посла в Британии
Мир
Песков указал на неготовность Запада к уступкам по украинскому кризису
Мир
ВСУ обесточили шахту имени Засядько в Киевском районе Донецка
Мир
Норвегия передала Украине бронеавтомобили IVECO LAV III
Мир
Уголовное дело возбуждено после удара ВСУ по колонии в Еленовке
Общество
Причиной пожара в хостеле на юге Москвы стало короткое замыкание
Мир
В ДНР погибло 269 граждан с начала эскалации агрессии со стороны ВСУ

В Польше недовольны идеей беженцев сделать украинский язык вторым официальным

0
Фото: Global Look Press/Attila Husejnow
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Комментарий украинского блогера Игоря Исаева о требовании, чтобы украинский стал вторым официальным языком в Польше, на фоне исследования Gazeta Wyborcza о количестве украинцев в стране, вызвал волну негатива поляков.

Нерадушный прием: в Европе всё больше недовольны украинскими беженцами
В странах ЕС стали сокращать средства на содержание переселенцев

Согласно данным издания, каждый третий житель крупных польских городов — украинец. Ситуация наглядно продемонстрирована на примере Вроцлава. Так, в мае в городе проживало 250 тыс. украинцев. При этом, по информации авторов доклада, на данный момент население города составляет около 900 тыс. человек.

«Закон о национальных меньшинствах разрешает введение второго языка (а также двуязычных вывесок) в регионе, если там проживает не менее 20% представителей данного меньшинства. У нас нет толкования, как это относится к иммигрантам, хотя в законе об этом прямо не говорится. Тем не менее в больших городах Польши мы уже можем бороться за то, чтобы украинский стал вторым официальным языком», — так прокомментировал данные блогер.

После этого в сети стали появляться многочисленные возмущенные комментарии.

«Польша была, есть и будет бело-красной. Никогда не сине-желтой, а тем более черно-красной», — написал один из пользователей.

«Поляки помогают вам, но мы не позволим вам царствовать здесь, как у себя дома!!!»— отметил другой комментатор.

«Я, конечно, приветствую разнообразие... оно обогащает... но эта радость на фоне кризиса — очень странная...» — подчеркнул еще один читатель.

20 июля польская молодежь устроила акцию протеста против флагов Украины, которые размещены на общественном транспорте во Вроцлаве. Мы не хотим сделать из Польши Укрополию и не позволим этого нашему правительству, заявили представители молодежи партии «Конфедерация польской короны».

Ранее, 1 июля, сообщалось, что жители Варшавы вышли на улицы польской столицы с протестами из-за большого притока украинских беженцев. Отмечалось, что европейские страны, в первую очередь Польша, испытавшая самый массовый наплыв мигрантов, уже порядком устали от украинских беженцев. Вышедшие на улицы поляки скандировали «Здесь Польша, а не Украина».

Известно, что польские власти прекратили действие некоторых программ помощи беженцам из Украины. Так, с 1 июля граждане Польши больше не будут получать пособия на содержание мигрантов. Кроме того, украинцев, приехавших в страну, лишили права на бесплатный проезд. Эти меры касаются тех мигрантов, которые прибыли в Польшу в конце февраля. Новые пока могут рассчитывать на помощь государства в течение 120 дней.

С начала спецоперации России по защите Донбасса число прибывших в Польшу украинских беженцев превысило 3 млн уже к концу апреля. Варшава запустила несколько программ помощи переселенцам. Полякам, приютившим украинцев, выплачивали материальную помощь в размере 40 злотых (примерно 465 рублей) в день за каждого беженца.

Как заявил 27 июня политолог Александр Асафов, недовольство украинскими беженцами в Европе растет. По его мнению, общество раздражают их потребительское отношение и нежелание интегрироваться. Также он отметил, что страны взяли курс на отмену ранее предоставляемых украинцам льгот, теперь условия для них схожи с теми, которые предлагают приезжим с Ближнего Востока.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022