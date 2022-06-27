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Политолог сообщил о росте недовольства украинскими беженцами в Европе

Политолог Асафов сообщил о росте недовольства украинскими беженцами в Европе
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Lex Zea
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Политолог Александр Асафов заявил о росте недовольства украинскими беженцами в Европе. По его мнению, общество раздражает потребительское отношение и нежелание интегрироваться.

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В беседе с Lenta.Ru в понедельник, 27 июня, эксперт отметил, что постепенно страны ЕС отменяют льготы и ужесточают правила для получения статуса беженца.

Асафов напомнил, что Европе не в первый раз сталкивается с проблемой беженцев, люди успели накопить большой, в том числе и негативный, опыт: в частности, речь идет о проблемах интеграции в европейское общество, о росте криминала и прочих трудностях.

«Сейчас, несмотря на общую риторику гуманизма, достаточно резко меняются условия проживания беженцев. Например, появилась проблема повторного въезда для тех, кто получил статус беженца, решил съездить обратно и теперь возвращается в страну», — отметил Асафов.

Также, по словам политолога, страны взяли курс на отмену ранее предоставляемых украинцам льгот, теперь условия для них схожи с теми, которые предлагают приезжим с Ближнего Востока.

Политолог также допустил ужесточение правил предоставления статуса беженца: в нем могут начать отказывать за неимением достаточных оснований, наличия средств к существованию. Так, например, в Германии начали оценивать стоимость автомобиля: если он оказывается слишком дорогим, в материальной поддержке отказывают.

«Первая волна такой всеобъемлющей помощи сошла. Дальше, наверное, будут принимать решения по размещению беженцев не в отелях, а в спецгородках», — предположил Асафов.

Он отметил, что «европейцы продолжат помогать, но сжав зубы, ради демонстрации антироссийской риторики».

Асафов предположил, что недовольство европейцев беженцами связано с тем, что украинцы, как считают граждане, злоупотребляют их гостеприимством.

«Они не хотят интегрироваться, демонстрируют деструктивное поведение, злоупотребляют алкоголем, устраивают драки, поножовщины, доходит даже до убийств. И люди не понимают, почему те, кто приехал просить помощи, ведут себя так, словно каждый день у них — это праздник и фестиваль», — объяснил политолог, отметив, что украинцы ведут себя странно по отношению к своим благодетелям, исходя из многочисленных роликов, которые публикуют в том числе и западные СМИ.

Также он указал на то, что беженцы из Украины, как и приезжие из других стран, демонстрируют нежелание работать, злоупотребляют своим статусом, что вызывает протест у граждан стран, которые хотели им помочь.

Ранее 27 июня стало известно, что муниципалитеты в Нидерландах готовятся к наплыву украинских беженцев в приюты, так как местные жители не готовы оставлять их одних в своих жилищах в летний период. В настоящее время в стране около 1,2 тыс. беженцев живут у частных лиц, уточняет Life.ru. Голландцы, которые уезжают в отпуск, объясняют, что не хотят, чтобы украинцы оставались одни в их домах, пишет сайт kp.ru. Беженцев возвращают в приюты, в том числе, из-за истечения срока подселения и разногласий с хозяевами домов, сообщает телеканал «360».

Так, 24 июня сообщалось, что жители британского города Рединг в графстве Беркшир потребовали выгнать из своих домов украинских беженцев.

До этого, 9 июня, газета Rzeczpospolita рассказала об отрицательном отношении большинства граждан Польши к предоставлению украинским беженцам социальных пособий.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

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