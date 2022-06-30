В ГД оценили решение Польши отменить компенсации приютившим беженцев с Украины

Своим решением отменить выплаты гражданам, приютившим украинских беженцев, Польша показывает, что гостеприимство закончилось. Об этом в четверг, 30 июня, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Странно было бы ожидать от Польши, которая намерена получить лакомый кусок в ситуации с Украиной, что она поступила бы по-другому. Своим решением Польша показывает: гостеприимство закончилось, дальше — время для сугубо деловых отношений. Благотворительностью Варшава заниматься не собирается, поэтому теперь украинцам придется самим решать, каким образом выстраивать свою жизнь в этой стране», — подчеркнул он.

По словам парламентария, можно сколько угодно говорить о том, что страны ЕС готовы принять украинцев. Как отметил Белик, возможно, поначалу так и было, но время идет, а украинский кризис продолжается.

Как добавил депутат, с наплывом беженцев европейцы сталкиваются не в первый раз и знают, как отражаются такие массовые миграционные волны на благополучии и спокойной жизни внутри страны.

О том, что власти Польши с 1 июля перестанут платить гражданам, принявшим у себя беженцев из Украины, 13 июня сообщило издание Rzeczpospolita. Компенсации составляли 40 злотых (примерно 465 рублей) в день за каждого беженца, которому дали питание и крышу над головой.

В материале отмечалось, что таким образом польские власти хотят стимулировать украинцев быть более самостоятельными.

27 июня политолог Александр Асафов заявил о росте недовольства украинскими беженцами в Европе. По его мнению, общество раздражают потребительское отношение и нежелание интегрироваться.

Также он отметил, что страны взяли курс на отмену ранее предоставляемых украинцам льгот, теперь условия для них схожи с теми, которые предлагают приезжим с Ближнего Востока. Асафов предположил, что недовольство европейцев связано с тем, что украинцы злоупотребляют их гостеприимством.

17 мая президент Польши Анджей Дуда обвинил руководство Евросоюза в том, что оно выделяет странам ЕС недостаточно средств для приема беженцев с Украины. По его мнению, политика Брюсселя «подрывает европейское единство».

С начала спецоперации РФ по защите Донбасса число прибывших в Польшу украинских беженцев превысило 3 млн уже к концу апреля.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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