В Вильнюсе переименуют Русскую улицу и заменят советские люки
Улицу Русскую (Русу) в Вильнюсе планируют переименовать. Об этом 25 октября заявила заместитель председателя комиссии городского самоуправления по исторической памяти Камиле Шерайте.
Также переименование коснется сквера Пятраса Цвирки и улицы Людаса Гиры, названных в честь советских литовских деятелей. Кроме того, власти города хотят заменить канализационные люки с надписью «ЛССР».
«Переименованием этих объектов мы оставим меньше пространства мягкой русской силе и пропаганде в вопросах истории. В ближайшее время вопрос будет вынесен на повестку дня комиссии», — заявила Шерайте журналистам.
По ее утверждению, улица Русская не имеет отношения к истории Вильнюса. В 2016 году на ней появилась декоративная табличка на русском языке, так же как и на других улицах, отсылающих к различным странам мира.
5 октября стало известно, что власти Вильнюса отложили демонтаж мемориала на Антакальнисском кладбище в честь погибших солдат Советской армии после вмешательства комитета по правам человека ООН. По данным минюста Литвы, на кладбище демонтируют только скульптуры, а могилы никто трогать не будет.
До этого, 26 сентября, литовский минкульт утвердил переименование Русского драматического театра Литвы на Вильнюсский старый театр. Театр является единственным профессиональным на территории страны, в котором ставят спектакли на русском языке.