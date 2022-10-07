В должной вере: в Прибалтике хотят отколоть церкви от Московского патриархата

Эстонские власти потребовали от представителей православной церкви занять жесткую антироссийскую позицию. В противном случае им пригрозили санкциями. Под ударом оказались местные церкви и в других балтийских странах — Латвии и Литве. Главная цель, которую преследуют в Таллине, Вильнюсе и Риге, — отколоть национальные православные церкви от Московского патриархата. Подробности — в материале «Известий».

Не осудил, не поддержал

«Мы не знаем ситуации из глубины. <…> Это политический вопрос. Мы, церковные люди, не должны вмешиваться. <…> Пройдет три, пять, а может, 50 лет — и потом будут найдены какие-то документы, которые совершенно перевернут трактовку сегодняшних событий» — так прокомментировал в марте обострение украинского конфликта и начало СВО России местный митрополит Евгений (Решетников).

В должной вере Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Впоследствии он подписал документы, критикующие действия Москвы, но это не помогло. На довольно расплывчатое заявление, сделанное весной этого года, обратили внимание сейчас. Так, глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу предложил Брюсселю включить в санкционный список главу РПЦ патриарха Кирилла, который неоднократно публично поддерживал российские власти. Министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс отметил, что если православная церковь в Эстонии, которая находится в подчинении Московского патриархата, поддержит СВО, вид на жительство митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения (Решетникова) может быть аннулирован . Архиерей не является гражданином Эстонии. Его ничего не связывало с балтийскими странами до 2018 года, когда он возглавил кафедру по итогам тайного голосования на внеочередном соборе Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП).

«Это серьезная проблема, когда церковь занимает провоенные позиции. Что касается Русской православной церкви в Эстонии, которая находится в подчинении Московского патриархата, то мы очень внимательно следим за тем, что там делается и говорится. Насколько мне известно, никаких прямых призывов и прямых действий этой церкви пока нет» , — отметил глава МВД.

Несмотря на это, архиерея вызвали в МВД. Находившийся за пределами страны митрополит прийти не смог, однако отправил своих представителей, которым вручили список вопросов. Ответы на них ожидают по его возвращении.

В должной вере1 Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений Фото: РИА Новости/Н. Никольский

С одной стороны, митрополит Евгений (Решетников) не сказал ни слова в поддержку России, с другой — официально не осудил ее. В августе он рассказал о многочисленных нападках в адрес церкви со стороны СМИ, а также назвал происходящее «испытанием, которое попустил нам Господь».

Давление на верующих

В России представители РПЦ раскритиковали действия эстонских властей, отметив «нарочито грубое давление на верующих». При этом они подчеркнули, что Эстонская церковь самостоятельна — в 1920-м она получила право самоуправления томосом патриарха Тихона, в 1994 году это еще раз подтвердил патриарх Алексий II, выдав специальную грамоту.

Параллельно в стране появилась Эстонская апостольская православная церковь, которая подчиняется Константинопольскому патриархату и пользуется большим расположением со стороны местных властей. Эти общины получили практически всё церковное имущество, которое было конфисковано в годы советской власти и возвращено позднее.

В результате в стране опасаются, что возможное лишение митрополита Таллинского вида на жительство — это только начало, ЭПЦ могут лишить юридического статуса или отобрать у нее храмы. Так, в стране у нее лишь 37 приходов, в то время как у Эстонской апостольской православной церкви — в два раза больше . Притом что в храмы Московского патриархата ходят около 85% всех православных страны, поэтому в большинстве случаев ей приходится арендовать храмы у эстонского государства.

В должной вере2 Фото: Global Look Press/Raimund Franken

Вмешательство государства в дела церкви

Впрочем, вмешательство государства в дела православных церквей происходит также и в других балтийских странах. До этого в Латвии власти отделили местные общины от РПЦ. В начале сентября парламент страны принял закон о независимости Латвийской православной церкви (ЛатПЦ). Многие эксперты посчитали такие действия незаконными — нарушением закона о свободе вероисповедания, поскольку подобные решения принимаются внутри церкви.

В конце сентября власти потребовали от патриарха Кирилла томос об автокефалии Латвийской православной церкви. Митрополит Рижский Александр (Кудряшов), глава ЛатПЦ, сразу осудил российскую спецоперацию на Украине, а также добавил, что «православные русскоговорящие латвийцы патриотично настроены и лояльны Латвии».

Что касается Литвы, то в мае Литовская православная церковь попросила большей автономии у Московского патриархата, объяснив свое решение тем, что «все решения по управлению приходами ЛПЦ и так принимаются в Литве». Митрополит Иннокентий (Васильев) не согласился с политическими взглядами патриарха Кирилла, а также «решительно осудил СВО». В РПЦ создали комиссию, которая занимается вопросом расширения полномочий ЛПЦ.

В должной вере3 Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Литовские власти, в свою очередь, направили письмо патриарху Варфоломею в Стамбул, в котором попросили перевести Виленско-Литовскую епархию Московского патриархата под юрисдикцию Константинополя. Они пообещали всячески поддерживать этот процесс. В сентябре Варфоломей встретился с заместителем министра иностранных дел Литвы Мантасом Адоменасом. Патриарху Кириллу с конца июня въезд на территорию балтийской страны запрещен.

— Люди, затеявшие это, видят в геополитических изменениях возможность перераспределения активов. И берут пример с Украины, где местные власти показали, как надо заниматься отъемом собственности у Украинской православной церкви Московского патриархата. Как ее обвиняли в приверженности Москве, называли структурой России с украинской регистрацией. Они добились того, что УПЦ максимально дистанцировалась от Москвы, чтобы сохраниться в виде структуры: сохранить приходы, защитить духовенство. Инакомыслие дошло теперь до церкви. Будут давить и щемить. У России нет никаких возможностей повлиять на ситуацию. Тех, кого можно лишить ВНЖ, лишат. Тех, кого можно выдавить в Россию, — выдавят, собственность отберут, — считает глава аналитического бюро проекта «СОНАР-2050» Иван Лизан.

Эксперт «СОНАР-2050» Василий Малашенков считает, что ситуации в Эстонии, Латвии и Литве отличаются.