Переход приходов: епархии Крыма стали подчиняться патриарху Кириллу

Синод Русской православной церкви 7 июня принял крымские епархии под прямое подчинение Московского патриархата. В его управление перейдут 389 новых приходов, в храмах полуострова изменится порядок богослужений. Решение Синода принято «для благополучного течения церковной жизни» и «учитывая практическую невозможность регулярного сообщения этих епархий с Киевской митрополией», — отметили в РПЦ. В нынешних реалиях подобный переход можно рассматривать как символический и в какой-то мере дипломатический шаг, отметили эксперты. Синод также возродил дореволюционную должность протопресвитера военного и морского духовенства.

Крымская митрополия

Очередное заседание Священного Синода Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Московский и всея Руси Кирилл собрал 7 июня в столичном Даниловом монастыре.

Синод отметил «сохраняющееся давление» на священнослужителей, монашество и мирян Украинской православной церкви (УПЦ) со стороны представителей государственной власти и «экстремистски настроенной части общества».

Решения об изменении статуса УПЦ, принятые в обход канонических процедур, могут привести к новому расколу внутри нее, подчеркнули в Синоде. Ранее, в конце мая, Собор Украинской православной церкви принял решение о «полной самостоятельности и независимости» от РПЦ.

Переход приходов_4 Храм Святителя Николая в микрорайоне Камышовая Бухта в Севастополе Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

На заседании Синода 7 июня митрополиты Феодосийский и Керченский Платон, Симферопольский и Крымский Лазарь, а также епископ Джанкойский и Раздольненский Алексий обратились к патриарху Кириллу с просьбой перевести вверенные им епархии под его прямое управление.

«Исходя из необходимости сохранения действенной канонической и административной связи с центральной церковной властью для благополучного течения церковной жизни в окормляемых упомянутыми Преосвященными епархиях, учитывая практическую невозможность регулярного сообщения этих епархий с Киевской митрополией, принять Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую епархии в непосредственное каноническое и административное подчинение Патриарху Московскому и всея Руси и Священному Синоду Русской Православной Церкви, постановил Синод », — говорится в сообщении пресс-службы патриарха.

Из крымских епархий образована Крымская митрополия Русской православной церкви. Ее главой назначен митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

Символический шаг

Исторически церкви и епархии тех территорий, которые входили в состав Руси, Российской империи и России, переходили в подчинение Московского патриархата , пояснила «Известиям» историк и культуролог Наталия Зинович.

Однако, как правило, после присоединения нового региона к стране местные епархии некоторое время продолжают подчиняться прежней церкви , добавил профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Андрей Костюков.

— Например, после присоединения к Московскому царству Смоленска при царе Алексее Михайловиче в XVII веке прошло несколько десятилетий до того, как Константинопольская церковь передала приходы этих земель Московской епархии, — отметил он.

Переход приходов_2 Верующие на праздничном богослужении в честь Преображения Господня в храме Трех Святителей в Симферополе Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

В каждом случае такой переход должен быть следствием договора двух церквей, но в нынешних реалиях по ряду причин прийти к согласию не удается, считает историк.

Три крымские епархии могли перейти под прямое управление патриарха Московского и всея Руси еще в 2014 году, уверен исполнительный директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев.

— Тогда решили, чтобы не усугублять проблему Крымской православной церкви, оставить ее в подчинении Украины. Однако чья-либо верификация для перехода в подчинение Московского патриархата не требуется, так как Русская православная церковь самостоятельна в принятии решений, — сказал он.

Сейчас подобный переход можно рассматривать как символический и в какой-то мере дипломатический шаг, считает Наталия Зинович.

— С точки зрения православных служб и обычаев, в молитвах перестанут упоминать митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, вместо него будут звучать молитвы за патриарха Кирилла, — рассказала она.

Переход приходов_3 Церковь Воскресения Христова в поселке городского типа Форос в Крыму Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Сегодня, согласно официальным сайтам епархий, в состав Симферопольской и Крымской входят 258 приходов, в Феодосийской и Керченской — восемь, Джанкойской и Раздольненской — 123. Это означает, что под прямое управление Московской патриархии перейдут 389 новых приходов.

Решение Синода поддержал глава Крыма Сергей Аксенов.

— Уверен, что данное решение продиктовано заботой священноначалия о благополучном течении церковной жизни на полуострове, сохранении действенной связи с центральной церковной властью Русской православной церкви. Православные христиане Крыма по-прежнему будут сохранять духовную связь со своими братьями на Украине и во всем мире, — написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона также пообещал поддерживать епархии в социальном служении и благотворительности.

Перестановки и назначения

Среди других решений Синода — освободить митрополита Будапештского и Венгерского Марка от управления вверенной епархией «с благодарностью за понесенные труды».

Новым управляющим Будапештской и Венгерской епархией стал митрополит Волоколамский Иларион. Его освободили от обязанностей председателя Отдела внешних церковных связей. Эта должность по решению Синода перешла к митрополиту Корсунскому Антонию. При этом он временно сохранил за собой руководство Экзархатом Западной Европы и пост руководителя управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям.

Переход приходов_1 Митрополит Волоколамский Иларион Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков