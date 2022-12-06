Демонтаж стел крупного воинского мемориала начался в Литве

Во вторник, 6 декабря, на Антакальнисском кладбище Вильнюса начался демонтаж стел на крупнейшем в Литве мемориале в честь павших в Великой Отечественной войне советских солдат, сообщил портал LRT (Литовское радио и телевидение), ссылаясь на объявление муниципалитета города.

«По сообщению столичного муниципалитета, памятник советским воинам, состоящий из пяти стел, будет демонтирован, <…> работы планируется завершить через несколько недель», — уточняется на портале.

Как отмечает LRT, работы ведутся, несмотря на рекомендации Комитета по правам человека ООН, призвавшего воздержаться от дальнейшего демонтажа памятников советским воинам, в том числе мемориала в Вильнюсе.

Решение о сносе стел, изображающих солдат разных родов войск, городские власти приняли в июне.

Страны Прибалтики и Европы продолжают демонтаж памятников и монументов времен СССР. 28 октября в городе Раудона в Литве демонтировали памятник на захоронении советских воинов Великой Отечественной войны. Как сообщалось, при сносе была убрана только скульптура, изображавшая солдата с автоматом и знаменем в руках.