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В Литве демонтировали памятник на захоронении советских воинов ВОВ
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В Литве демонтировали памятник на захоронении советских воинов ВОВ

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Фото: jurbarkas.lt
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В Раудоне Юрбаркского района Литвы демонтировали памятник на захоронении советских воинов Великой Отечественной войны. Об этом 28 октября сообщил районный муниципалитет.

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«26 октября завершен демонтаж советского памятника, расположенного на месте захоронения воинов Советского Союза в годы ВОВ в городе Раудоне», — говорится в сообщении.

В муниципалитете напомнили, что в июне самоуправление Юрбаркского района обратилось в Управление культурного наследия министерства культуры с просьбой уточнить ценные свойства объекта. Позднее Совет по оценке недвижимого культурного наследия заключил, что ценными чертами указанного объекта являются останки воинов и местность. При демонтаже памятника была снесена только скульптура, изображавшая солдата с автоматом и знаменем в руках.

На воинском захоронении в Раудоне были погребены останки 190 солдат и офицеров из состава стрелковой дивизии, которая освободила город в октябре 1944 года. Имена 48 павших остались неизвестными.

Ранее, 5 октября, сообщалось, что власти Вильнюса после вмешательства Комитета по правам человека ООН отложили демонтаж мемориала на Антакальнисском кладбище в честь погибших солдат Советской армии. Как заявил министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска, комитет получил несоответствующую реальности информацию, поэтому и выступил против демонтажа мемориала. По данным минюста Литвы, на Антакальнисском кладбище демонтируют только скульптуры, а могилы никто трогать не будет.

В настоящее время страны Прибалтики и Европы продолжают снос памятников и монументов времен СССР. Так, в Латвии 25 августа завершился снос памятника Освободителям Риги. Снос памятника начался 23 августа. 21 июля сообщалось, что в Эстонии до конца года планируют снести все памятники солдатам, погибшим в ходе Великой Отечественной войны.

В июне правительство Литвы опубликовало разработанную департаментом культурного наследия страны инструкцию по «правильному» сносу советских памятников. При подготовке к демонтажу памятников администрациям, в частности, рекомендуется оценить, могут ли они быть приняты на хранение или экспонироваться в муниципальных музеях или других специально отведенных местах.

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