В Литве демонтировали памятник на захоронении советских воинов ВОВ

В Раудоне Юрбаркского района Литвы демонтировали памятник на захоронении советских воинов Великой Отечественной войны. Об этом 28 октября сообщил районный муниципалитет.

«26 октября завершен демонтаж советского памятника, расположенного на месте захоронения воинов Советского Союза в годы ВОВ в городе Раудоне», — говорится в сообщении.

В муниципалитете напомнили, что в июне самоуправление Юрбаркского района обратилось в Управление культурного наследия министерства культуры с просьбой уточнить ценные свойства объекта. Позднее Совет по оценке недвижимого культурного наследия заключил, что ценными чертами указанного объекта являются останки воинов и местность. При демонтаже памятника была снесена только скульптура, изображавшая солдата с автоматом и знаменем в руках.

На воинском захоронении в Раудоне были погребены останки 190 солдат и офицеров из состава стрелковой дивизии, которая освободила город в октябре 1944 года. Имена 48 павших остались неизвестными.

Ранее, 5 октября, сообщалось, что власти Вильнюса после вмешательства Комитета по правам человека ООН отложили демонтаж мемориала на Антакальнисском кладбище в честь погибших солдат Советской армии. Как заявил министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска, комитет получил несоответствующую реальности информацию, поэтому и выступил против демонтажа мемориала. По данным минюста Литвы, на Антакальнисском кладбище демонтируют только скульптуры, а могилы никто трогать не будет.

В настоящее время страны Прибалтики и Европы продолжают снос памятников и монументов времен СССР. Так, в Латвии 25 августа завершился снос памятника Освободителям Риги. Снос памятника начался 23 августа. 21 июля сообщалось, что в Эстонии до конца года планируют снести все памятники солдатам, погибшим в ходе Великой Отечественной войны.

В июне правительство Литвы опубликовало разработанную департаментом культурного наследия страны инструкцию по «правильному» сносу советских памятников. При подготовке к демонтажу памятников администрациям, в частности, рекомендуется оценить, могут ли они быть приняты на хранение или экспонироваться в муниципальных музеях или других специально отведенных местах.