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Его звали Адольфас: в Литве поставили памятник «лесному командиру»

Ванагас-Раманаускас возглавлял антисоветское подполье
Фото: LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS
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Его звали Адольфас: в Литве поставили памятник «лесному командиру»
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2020-10-07 16:47:42
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В Вильнюсе открыли памятник командиру «лесных братьев» Адольфасу Раманаускасу. В торжественной церемонии принял участие президент страны Гитанас Науседа. «Благодарим и отдаем дань уважения партизанскому командиру», — сказал глава государства. «Известия» разбирались, чем отличился Раманаускас, как относятся к антисоветским партизанам в республике сейчас.

Педагог из Клайпеды

Памятник Адольфасу Раманаускасу открыли на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе 6 октября. «Символично, что мы открываем монумент на следующий день после Международного дня учителя. Это важно не только потому, что он преподавал перед тем, как отправиться в партизаны, но и потому, что его жизнь стала для нас историческим уроком», — сказал президент Литвы Гитанас Науседа. К монументу возложили венки от имени руководителей страны и других официальных лиц, потом память почтили минутой молчания.

Его звали Адольфас
Президент Литвы Гитанас Науседа на открытии памятника Адольфасу Раманаускасу, Вильнюс

Президент Литвы Гитанас Науседа на открытии памятника Адольфасу Раманаускасу, Вильнюс

Фото: LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS
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Адольфас Раманаускас родился в 1918 году в США в семье литовского мигранта. За океаном семья не прижилась, поэтому в 1921 году вернулась на родину. После окончания школы Адольфас поступил сначала в педагогический институт Клайпеды, а потом в военную школу Каунаса, которую окончил в звании младшего лейтенанта запаса. После нападения Германии на СССР Раманаускас принял участие в июньском восстании против советской власти, которое вылилось в еврейские погромы и убийства русских и коммунистов.

В Каунасе восставшие с топорами и вилами вошли в еврейский квартал 25 июня 1941 года. «Они ходили от дома к дому, от квартиры к квартире, от комнаты к комнате и убивали каждого еврея на своем пути, старого или молодого», — свидетельствовал раввин Эфраим Ошри. Еще одно свидетельство оставил немецкий очевидец. «Молодой мужчина засучил рукава и вооружился железным ломом. Одним или несколькими ударами по затылку он убивал гражданских, которых к нему подводили. Менее чем за час убил 45–50 человек. После этого положил в сторону лом, взял аккордеон, взобрался на гору трупов и заиграл литовский гимн. Стоявшие вокруг гражданские, среди которых были женщины и дети, аплодировали и подпевали», — описывал произошедшее свидетель.

Карьера в лесу

Во время войны Адольфас преподавал в семинарии города Алитус. После отступления немцев примкнул к «лесным братьям», которые боролись с советской властью. В группировке Раманаускас пользовался псевдонимом Ванагас (Ястреб). В составе антисоветских партизан Раманаускас быстро проявил лидерские качества. Ему удалось объединить разрозненных боевиков в организованное подразделение. Кроме того, он редактировал несколько подпольных изданий.

Его звали Адольфас
Памятник Адольфасу Раманаускасу

Памятник Адольфасу Раманаускасу

Фото: LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS
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При этом свидетельств о личном участии Ванагаса в боевых действиях не так много. В документах описывается три таких эпизода. Два сражения произошли 14 и 23 июня 1945 года. В результате боев от 30 до 47 партизан были убиты, еще от шести до 14 взяты в плен. 15 декабря 1945 года партизаны Раманаускаса безуспешно атаковали город Меркине. Боевики уничтожили советские архивы, но не смогли освободить пленных и одолеть советских военнослужащих, засевших в местной церкви.

Больше свидетельств об участии Ванагаса в акциях против гражданского населения. В июле 1945 года боевики под его руководством устроили засаду и захватили шесть народных защитников Аловской волости. Пленных судили «военно-полевым судом» и расстреляли. Осенью 1945 года отряд Раманаускаса устроил засаду в лесу Сабартоню, где захватил проезжавшего председателя Меркинской кооперации Никольскиса. Мужчину допросили, а потом расстреляли. Летом 1947 года Раманаускас вместе с другими участниками банды в лесу Шилас расстреляли мужчину, которого подозревали в связях с органами госбезопасности.

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Фото: Ministry of National Defence Republic of Lithuania
Адольфас Раманаускас-Ванагас
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Всего подчиненные Раманаускасу банды в разное время убили около 500 советских граждан. В целом «лесные братья» с 1940-го по 1950 год убили 25 тыс. человек, из них 1054 ребенка. При этом среди погибших 21 тыс. человек были этническими литовцами. Только 10% убитых представляли советскую армию и НКВД (МГБ), 16% состояли в партии. Остальные были мирными, безоружными жителями. «Лесные братья» убивали с особой жестокостью: вырезали на телах жертв звезды, снимали со спин полосы кожи, заворачивали людей в колючую проволоку, бросали в колодцы, сжигали.

Раманаускас делал стремительную карьеру. В сентябре 1947 году стал командиром партизанского округа, в 1948 году возглавил партизан Южной Литвы. В сентябре 1949 года занял пост заместителя командующего партизанским движением и начальником его штаба. В 1951 году командующий Йонас Жямайтис перенес микроинсульт и был парализован. После этого Раманаускас возглавил всех литовских партизан. Движение к тому моменту, однако, шло на спад. Ключевых лидеров уничтожили, партизанские силы разгромили. Серьезный урон движению нанесла депортация сочувствовавшего подполью населения.

В 1953 году Раманаускас вышел из леса. Скрывался, жил по поддельным документам, писал мемуары. В 1956 году Ванагаса выдал старый товарищ. Через год Верховный суд Литовской ССР приговорил подпольного командира к смертной казни, его расстреляли.

Чужие для «Своих»

В современной Литве Раманаускас считается национальным героем. Монументы в его честь установлены в Паневежисе, Каунасе, а теперь и в Вильнюсе. Сейм Литвы признал командира фактическим руководителем страны в 19541957 годах. В 2015 году суд признал виновным в «геноциде партизан» участника задержания Раманаускаса, бывшего сотрудника КГБ Станислава Дрелингаса. Его приговорили к пяти годам лишения свободы, по состоянию здоровья он отсидел пять месяцев и шесть дней.

Его звали Адольфас
Президент страны Гитанас Науседа на торжественной церемонии открытия памятника командиру «лесных братьев» Адольфасу Раманаускасу, Вильнюс
Фото: LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS
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Не всем в Литве нравится чествование Ванагаса. Депутат горсовета Клайпеды Вячеслав Титов опубликовал решение советского суда и заявил, что командир «лесных братьев» причастен к массовым убийствам мирных граждан. В ответ Клайпедский районный суд признал Титова виновным по трем статьям Уголовного кодекса (оскорбление памяти усопшего, разжигание розни и оправдание «советской агрессии»). ЦИК страны лишиал Титова депутатского мандата. Литовская писательница Рута Ванагайте в книге «Свои» написала, что Раманаускас мог сдавать своих товарищей чекистам. Против писательницы возбудили два уголовных дела, она вынужденно уехала из страны.

Эксперты говорят, что историю «лесных братьев» в современной Литве используют для обоснования независимости. «Республике нужен свой пантеон героев. Но история самостоятельной Литвы насчитывает несколько десятилетий. Если не погружаться в глубину веков, то это периоды с 1920-го по 1940 год и с 1991-го по настоящее время. В таких условиях приходится ставить на пьедестал тех, кто есть», — говорит «Известиям» президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов добавляет, что образ «лесных братьев» Вильнюс использует для утверждения внешнеполитического курса страны. «Современная Литва враждебно относится к России. Такой же позиции придерживались «лесные братья». Их образ используют для консервации антироссийского курса», — подчеркивает собеседник.

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