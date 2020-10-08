Его звали Адольфас: в Литве поставили памятник «лесному командиру»

В Вильнюсе открыли памятник командиру «лесных братьев» Адольфасу Раманаускасу. В торжественной церемонии принял участие президент страны Гитанас Науседа. «Благодарим и отдаем дань уважения партизанскому командиру», — сказал глава государства. «Известия» разбирались, чем отличился Раманаускас, как относятся к антисоветским партизанам в республике сейчас.

Педагог из Клайпеды

Памятник Адольфасу Раманаускасу открыли на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе 6 октября. «Символично, что мы открываем монумент на следующий день после Международного дня учителя. Это важно не только потому, что он преподавал перед тем, как отправиться в партизаны, но и потому, что его жизнь стала для нас историческим уроком», — сказал президент Литвы Гитанас Науседа. К монументу возложили венки от имени руководителей страны и других официальных лиц, потом память почтили минутой молчания.

Его звали Адольфас Президент Литвы Гитанас Науседа на открытии памятника Адольфасу Раманаускасу, Вильнюс Фото: LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

Адольфас Раманаускас родился в 1918 году в США в семье литовского мигранта. За океаном семья не прижилась, поэтому в 1921 году вернулась на родину. После окончания школы Адольфас поступил сначала в педагогический институт Клайпеды, а потом в военную школу Каунаса, которую окончил в звании младшего лейтенанта запаса. После нападения Германии на СССР Раманаускас принял участие в июньском восстании против советской власти, которое вылилось в еврейские погромы и убийства русских и коммунистов.

В Каунасе восставшие с топорами и вилами вошли в еврейский квартал 25 июня 1941 года. «Они ходили от дома к дому, от квартиры к квартире, от комнаты к комнате и убивали каждого еврея на своем пути, старого или молодого», — свидетельствовал раввин Эфраим Ошри. Еще одно свидетельство оставил немецкий очевидец. «Молодой мужчина засучил рукава и вооружился железным ломом. Одним или несколькими ударами по затылку он убивал гражданских, которых к нему подводили. Менее чем за час убил 45–50 человек. После этого положил в сторону лом, взял аккордеон, взобрался на гору трупов и заиграл литовский гимн. Стоявшие вокруг гражданские, среди которых были женщины и дети, аплодировали и подпевали», — описывал произошедшее свидетель.

Карьера в лесу

Во время войны Адольфас преподавал в семинарии города Алитус. После отступления немцев примкнул к «лесным братьям», которые боролись с советской властью. В группировке Раманаускас пользовался псевдонимом Ванагас (Ястреб). В составе антисоветских партизан Раманаускас быстро проявил лидерские качества. Ему удалось объединить разрозненных боевиков в организованное подразделение. Кроме того, он редактировал несколько подпольных изданий.

Его звали Адольфас Памятник Адольфасу Раманаускасу Фото: LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

При этом свидетельств о личном участии Ванагаса в боевых действиях не так много. В документах описывается три таких эпизода. Два сражения произошли 14 и 23 июня 1945 года. В результате боев от 30 до 47 партизан были убиты, еще от шести до 14 взяты в плен. 15 декабря 1945 года партизаны Раманаускаса безуспешно атаковали город Меркине. Боевики уничтожили советские архивы, но не смогли освободить пленных и одолеть советских военнослужащих, засевших в местной церкви.

Больше свидетельств об участии Ванагаса в акциях против гражданского населения. В июле 1945 года боевики под его руководством устроили засаду и захватили шесть народных защитников Аловской волости. Пленных судили «военно-полевым судом» и расстреляли. Осенью 1945 года отряд Раманаускаса устроил засаду в лесу Сабартоню, где захватил проезжавшего председателя Меркинской кооперации Никольскиса. Мужчину допросили, а потом расстреляли. Летом 1947 года Раманаускас вместе с другими участниками банды в лесу Шилас расстреляли мужчину, которого подозревали в связях с органами госбезопасности.

Фото: Ministry of National Defence Republic of Lithuania Адольфас Раманаускас-Ванагас

Всего подчиненные Раманаускасу банды в разное время убили около 500 советских граждан. В целом «лесные братья» с 1940-го по 1950 год убили 25 тыс. человек, из них 1054 ребенка. При этом среди погибших 21 тыс. человек были этническими литовцами. Только 10% убитых представляли советскую армию и НКВД (МГБ), 16% состояли в партии. Остальные были мирными, безоружными жителями. «Лесные братья» убивали с особой жестокостью: вырезали на телах жертв звезды, снимали со спин полосы кожи, заворачивали людей в колючую проволоку, бросали в колодцы, сжигали.

Раманаускас делал стремительную карьеру. В сентябре 1947 году стал командиром партизанского округа, в 1948 году возглавил партизан Южной Литвы. В сентябре 1949 года занял пост заместителя командующего партизанским движением и начальником его штаба. В 1951 году командующий Йонас Жямайтис перенес микроинсульт и был парализован. После этого Раманаускас возглавил всех литовских партизан . Движение к тому моменту, однако, шло на спад. Ключевых лидеров уничтожили, партизанские силы разгромили. Серьезный урон движению нанесла депортация сочувствовавшего подполью населения.

В 1953 году Раманаускас вышел из леса. Скрывался, жил по поддельным документам, писал мемуары. В 1956 году Ванагаса выдал старый товарищ. Через год Верховный суд Литовской ССР приговорил подпольного командира к смертной казни, его расстреляли.

Чужие для «Своих»

В современной Литве Раманаускас считается национальным героем. Монументы в его честь установлены в Паневежисе, Каунасе, а теперь и в Вильнюсе. Сейм Литвы признал командира фактическим руководителем страны в 1954 – 1957 годах. В 2015 году суд признал виновным в «геноциде партизан» участника задержания Раманаускаса, бывшего сотрудника КГБ Станислава Дрелингаса. Его приговорили к пяти годам лишения свободы, по состоянию здоровья он отсидел пять месяцев и шесть дней.

Его звали Адольфас Фото: LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

Не всем в Литве нравится чествование Ванагаса. Депутат горсовета Клайпеды Вячеслав Титов опубликовал решение советского суда и заявил, что командир «лесных братьев» причастен к массовым убийствам мирных граждан . В ответ Клайпедский районный суд признал Титова виновным по трем статьям Уголовного кодекса (оскорбление памяти усопшего, разжигание розни и оправдание «советской агрессии»). ЦИК страны лишиал Титова депутатского мандата. Литовская писательница Рута Ванагайте в книге «Свои» написала, что Раманаускас мог сдавать своих товарищей чекистам. Против писательницы возбудили два уголовных дела, она вынужденно уехала из страны.

Эксперты говорят, что историю «лесных братьев» в современной Литве используют для обоснования независимости. «Республике нужен свой пантеон героев . Но история самостоятельной Литвы насчитывает несколько десятилетий. Если не погружаться в глубину веков, то это периоды с 1920-го по 1940 год и с 1991-го по настоящее время. В таких условиях приходится ставить на пьедестал тех, кто есть», — говорит «Известиям» президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.