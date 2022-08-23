Реклама
Прямой эфир
Экономика
VK объявил о покупке «Дзена» и «Новостей» у «Яндекса»
Общество
В Подмосковье задержали сотрудницу банка за хищение 10 млн рублей
Мир
При обыске в поместье Трампа нашли более 300 секретных документов
Мир
Послу Украины в Казахстане выразили протест после высказывания о русских
Мир
В США указали на превышение Байденом количества отпускных дней над рабочими
Мир
Оспа обезьян зафиксирована во всех 50 штатах США
Общество
ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Свердловской области
Мир
Посольство США призвало граждан немедленно покинуть Украину
Мир
МИД Эстонии не стал опровергать заявление ФСБ о бежавшей в страну подозреваемой Вовк
Экономика
В Германии коммунальные компании подали иски о доходах от надбавки на газ
Общество
Умер глава города Чебоксары Олег Кортунов
Мир
Подозреваемая в убийстве Дугиной утверждала родственникам, что находится в Литве
Сюжет:

В Риге начался снос памятника Освободителям

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Риге начался снос памятника Освободителям. Об этом во вторник, 23 августа, сообщает латвийский портал Delfi.

«У подножия памятника работает экскаватор, который демонтирует ступени. Ему помогает экскаватор поменьше, перевозящий строительный мусор в контейнер. Территория объекта огорожена, между деревьями натянуты ленты, размещены заборы. Также там размещены контейнеры для строительного мусора и жилые вагоны для строителей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у памятника дежурят сотрудники полиции, по периметру территории располагается не менее десяти микроавтобусов стражей порядка.

Цветочное противостояние: в Риге хотят снести памятник воинам-освободителям
Как далеко готовы зайти латвийские власти в своей русофобии

Днем ранее начались подготовительные работы по демонтажу памятника. Мемориал планируют ликвидировать до 15 ноября. Стоимость работ оценена в €2,1 млн.

В тот же день порядка 50 человек протестующих против сноса памятника собрались в рижском парке Победы. Они не вступали в дискуссии, не спорили и не ругались, показывали документы при необходимости, некоторые выкрикивали фразы «Фашизм не пройдет». Примерно в 19:35 полиция разогнала большую часть протестующих. К 19:40 были задержаны пять человек.

3 августа мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что памятник Освободителям будет разобран и утилизирован. По его словам, ни один из элементов монумента не представляет художественной ценности, так якобы ему сообщили в Музее оккупации в Риге. При этом в самом учреждении на следующий день заявили, что не давали такой оценки.

14 июля правительство Латвии составило список из 69 советских военных мемориалов, которые подлежат демонтажу.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022