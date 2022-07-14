Правительство Латвии одобрило демонтаж 69 советских памятников

Правительство Латвии составило список из 69 советских военных мемориалов, которые подлежат демонтажу. Об этом 14 июля сообщает PRESS.

Список составлен в соответствии с принятым 23 июня законом о запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвии.

Перечень составляли управление национального культурного наследия, латвийский союз художников и музей оккупации Латвии, определившие 69 объектов со всех исторических регионах страны.

В него не вошел самый известный памятник советским воинам-освободителям в Пардаугаве, который сейм Латвии разрешил снести еще 12 мая. 28 мая мэрия Риги допустила, что мемориал будет взорван.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение сейма Латвии, в тот же день назвала правительство страны вурдалаками. Москва заявила о готовности забрать монумент.

15 мая предложение о сносе монумента поддержал президент Латвии Эгилс Левитс. Он напомнил, что граждане страны пожертвовали более €240 тыс. на демонтаж памятника.

16 мая сообщалось, что доступ к памятнику Освободителям Риги в Пардаугаве будет закрыт до 31 августа. Решение латвийским силовым ведомством было принято в свете событий 9 и 10 мая 2022 года, когда латвийские граждане возлагали цветы к монументу советским воинам-освободителям, несмотря на противодействие латвийских властей и уборку цветов с помощью экскаватора.