Десятки протестующих выступили против сноса памятника Освободителям в Риге

Десятки протестующих против сноса памятника Освободителям собрались в понедельник, 22 августа, в рижском парке Победы. Полиция, дежурившая на месте, задержала пятерых человек, сообщил латвийский портал Delfi.

Русский союз Латвии ранее объявил, что проведет акцию протеста против сноса мемориала. Но Рижская дума запретила организовывать митинг после консультаций с органами правопорядка. Также власти санкционировали демонтаж монумента, который уже огородили по периметру.

Примерно в 18.40 к памятнику стали подходить люди. У некоторых в руках были красные гвоздики. Всего собралось порядка 50 человек. Они не вступали в дискуссии, не спорили и не ругались, показывали документы при необходимости, некоторые выкрикивали фразы «Фашизм не пройдет».

Примерно в 19.35 полиция разогнала большую часть протестующих. К 19.40 были задержаны пять человек. Их доставили в участок для заведения составления дел об административном правонарушении.

Также в понедельник начались подготовительные работы по демонтажу памятника. По словам исполнительного директора Рижской думы Яниса Ланге, во вторник, 23 августа, к монументу подгонят тяжелую технику, начнутся работы с основанием памятника. Мемориал планируют ликвидировать до 15 ноября. Стоимость работ оценена в €2,1 млн.

3 августа мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что памятник Освободителям будет разобран и утилизирован. По его словам, ни один из элементов монумента не представляет художественной ценности. Так якобы ему сообщили в Музее оккупации в Риге. При этом в самом учреждении на следующий день заявили, что не давали такой оценки.

14 июля правительство Латвии составило список из 69 советских военных мемориалов, которые подлежат демонтажу. В него не вошел самый известный памятник советским воинам-освободителям в Пардаугаве, который сейм Латвии разрешил снести еще 12 мая. 28 мая мэрия Риги допустила, что мемориал будет взорван.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение сейма Латвии, 12 мая назвала правительство страны вурдалаками. Москва заявила о готовности забрать монумент.