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️Парламент Латвии разрешил снос памятника Освободителям Риги

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Парламент Латвии 12 мая разрешил снос памятника Освободителям Риги. Депутаты в срочном порядке одобрили законопроект, прекращающий действие статьи латвийско-российского договора о сохранности мемориальных сооружений. Соответстующее решение опубликовано на сайте латвийского сейма.

Очередные прения в Латвии из-за памятника советским воинам, погибшим при освобождении Риги, разгорелись в преддверии Дня Победы.

8 мая Парк Победы в Риге по всему периметру обнесли полицейским металлическим забором желтого цвета с флагами Латвии и Украины. Полиция отметила, что запрета на возложение цветов к мемориалу нет, но призвала воздержаться.

9 мая множество жителей латвийской столицы пришли к монументу почтить память советских солдат и возложить цветы. Однако уже на следующий день сотрудники муниципального предприятия бульдозером собрали и вывезли цветы, чем вызвали возмущение латвийцев.

Мэр города Даугавпилса Андрей Элксниньш отметил, что подобные действия коммунальных служб могут привести к максимальной мобилизации электората.

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«Теперь любой, кто имеет право голоса, но принявший решение не идти на выборы, фактически дает разрешение на вседозволенность. Разрешает унижать и оскорблять, вытирать ноги о людей и их память», — отметил он.

В ответ на действия властей сотни жителей Риги снова принесли цветы к монументу, буквально покрыв ими пространство у подножия памятника.

11 мая сотрудники полиции полностью перекрыли доступ к монументу Освободителям. В настоящее время у него дежурят машины полиции.

Все последние годы этот монумент служил одним из главных «мест силы» русской общины Латвии — ежегодно 9 мая у него собирались десятки и даже сотни тысяч празднующих людей.

Власти страны уже давно говорили о своем желании снести раздражающий их памятник. Но монумент находился под защитой российско-латвийского соглашения.

В 2021 году в Латвии запретили публичное ношение георгиевских лент. А 31 марта сейм большинством голосов утвердил поправки к закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий. В частности, этими поправками запрещено проводить публичные акции ближе чем в 200 м от любого памятника солдатам Советской армии.

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