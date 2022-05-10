Власти Риги трактором убрали возложенные к памятнику Освободителям 9 мая цветы

Муниципальные службы Латвии трактором убрали свежие цветы, возложенные 9 мая у памятника Освободителям Риги. Об этом сообщил 10 мая портал Delfi, видео появилось в социальных сетях.

«Для нас было важно, чтобы парк выглядел эстетически привлекательно. Плюс мы действовали согласно разработанному Государственной полицией плану, в котором было сказано, что парк должен быть убран быстро и оперативно. Считаем, что полностью справились с поставленной задачей», — прокомментировала ситуацию руководитель отдела стратегической коммуникации и общественных отношений Rīgas meži Иева Берзиня. По ее словам, помимо уборки цветов, многие из которых за целый день успели завять, нужно было и привести в порядок всю территорию парка.

В публикации отмечается, что в прошлые годы цветы у памятника оставались значительно дольше.

Действия муниципальных служб подвергли резкой критике политики партии «Согласие». Так ее лидер Янис Урбанович назвал решение провокацией: «Я не знаю, кто отдал трактористу распоряжение убрать ковер из цветов рядом с памятником, но этот человек негодяй. И провокатор. Он в самой низменной форме задел достоинство людей. Он продемонстрировал, что эти люди в его глазах ничего не значат».

Мэр города Даугавпилса Андрей Элксниньш отметил, что это решение может привести к максимальной мобилизации электората: «Теперь любой, кто имеет право голоса, но принявший решение не идти на выборы, фактически дает разрешение на вседозволенность. Разрешает унижать и оскорблять, вытирать ноги о людей и их память».

8 мая сообщалось, что Парк Победы в Риге по всему периметру обнесли полицейским металлическим забором желтого цвета с флагами Латвии и Украины. Полиция отметила, что запрета на возложение цветов к мемориалу нет, но призвала воздержаться.

В 2021 году в Латвии запретили публичное ношение георгиевских лент. А 31 марта сейм большинством голосов утвердил поправки к закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий.

В частности, этими поправками запрещено проводить публичные акции ближе, чем в 200 м от любого памятника солдатам Советской армии.