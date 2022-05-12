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Захарова отреагировала на решение властей Латвии снесни памятник Освободителям

Захарова одним словом описала разрешивший снести памятник Освободителям парламент Латвии
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение парламента Латвии, разрешившего снос монумента Освободителям Риги.

«Вурдалаки», — написала она в Telegram, комментируя новость.

Цветочное противостояние: в Риге хотят снести памятник воинам-освободителям
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Ранее 12 мая сейм Латвии принял законопроект , который предусматривает приостановку действия двустороннего договора между Латвией и Россией о мемориальных сооружениях и памятниках. Таким образом, Рига фактически разрешила снос монумента Освободителям, который находился под охраной данного соглашения.

Как указали в сейме, Россия якобы проводит политику, которой укрепляет ассоциацию между собой и СССР, а символика Советской армии «прямо и недвусмысленно связаны» с российской спецоперацией на Украине.

При этом отмечается, что несмотря на отказ охранять советские памятники, Латвия продолжит выполнять свои международные обязательства в отношении захоронений и кладбищ.

Действие статьи соглашения приостановлено с 16 мая этого года до тех пор, пока РФ не изменит политику в отношении Украины.

Очередные прения в Латвии из-за памятника советским воинам, погибшим при освобождении Риги, разгорелись в преддверии Дня Победы. 8 мая Парк Победы в Риге по всему периметру обнесли полицейским металлическим забором желтого цвета с флагами Латвии и Украины.

9 мая множество жителей латвийской столицы пришли к монументу почтить память советских солдат и возложить цветы. Однако уже на следующий день сотрудники муниципального предприятия бульдозером собрали и вывезли цветы, чем вызвали возмущение общественности.

В ответ на действия властей сотни жителей Риги снова принесли цветы к монументу, буквально покрыв ими пространство у подножия памятника.

11 мая сотрудники полиции полностью перекрыли доступ к монументу Освободителям.

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