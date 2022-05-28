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В Риге допустили подрыв памятника воинам-освободителям

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Фото: ТАСС/Таисия Воронцова
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Власти Риги допустили подрыв памятника советским солдатам — освободителям Риги в Пардаугаве, заявил вице-мэр города Вилнис Кирсис. Об этом 28 мая сообщил портал Delfi.

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Кирсис заявил о возможности подрыва монумента после встречи с предпринимателями, которые хотят участвовать в демонтаже мемориала. По словам вице-мэра Риги, о стоимости сноса говорить пока рано, поскольку сначала надо разработать проект и объявить конкурс по демонтажу.

Исполнительный директор самоуправления Риги Янис Ланге уточнил, что памятник должен быть демонтирован до 15 ноября и муниципалитет собирается в этот срок уложиться.

По словам Кирсиса, власти не хотят широко освещать свои планы относительно сноса, так как опасаются протестов граждан.

12 мая сейм Латвии принял законопроект, который предусматривает приостановку 13-й статьи двустороннего договора о мемориальных сооружениях и памятниках с РФ. Таким образом фактически был разрешен снос монумента Освободителям Риги, который находился под охраной соглашения. 13 мая Рижская дума приняла решение начать подготовку к сносу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение сейма Латвии, в тот же день назвала правительство страны вурдалаками. Москва заявила о готовности забрать монумент.

15 мая предложение Рижской думы о сносе монумента поддержал президент Латвии Эгилс Левитс. Он напомнил, что граждане страны пожертвовали более €240 тыс. на демонтаж памятника.

16 мая сообщалось, что доступ к памятнику Освободителям Риги в Пардаугаве будет закрыт до 31 августа. Решение латвийским силовым ведомством было принято в свете событий 9 и 10 мая 2022 года, когда латвийские граждане возлагали цветы к монументу советским воинам-освободителям, несмотря на противодействие латвийских властей и уборку цветов с помощью экскаватора.

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