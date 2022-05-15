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Президент Латвии одобрил снос памятника Освободителям Риги

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Фото: ТАSS/EPA/DUMITRU DORU
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Предложение Рижской думы о сносе монумента, посвященного воинам Советской армии, поддержал президент Латвии Эгилс Левитс. Соответствующее заявление было опубликовано в воскресенье, 15 мая, на портале LSM.lv.

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«Этот объект российской пропаганды следует демонтировать. Поэтому решение Рижской думы снести его — верное. Токсичное излучение данного объекта превышает масштабы одного самоуправления», — сказал глава государства.

Также он отметил, что граждане Латвии пожертвовали более €240 тыс. на демонтаж монумента. По словам Левитса, теперь важно, чтобы Сейм устранил бюрократические препятствия к осуществлению общей инициативы.

Накануне вице-мэр Риги Эдвард Смилтенс сообщил, что после демонтажа памятник могут передать российской стороне.

12 мая Латвийским сеймом был принят законопроект, который предусматривает приостановку действия двустороннего договора между Латвией и Россией о мемориальных сооружениях и памятниках. Этим законом Рига фактически разрешила снос монумента Освободителям, находящегося до этого под охраной данного соглашения. Действие статьи соглашения приостановлено с 16 мая этого года до тех пор, пока РФ не изменит политику в отношении Украины.

На следующий день Рижская дума на заседании проголосовала за снос памятника Освободителям. После этого Москва заявила о готовности забрать монумент.

В тот же день оппозиционный латвийский депутат Игорь Пименов в беседе с «Известиями» рассказал, что решение о сносе памятника Освободителям в Латвии не одобряется многими латышами, поскольку они с трепетом относятся ко всем символам героизма латвийского народа, проявленного в годы Великой Отечественной войны.

Горожане запланировали провести акцию в защиту памятника. Тогда сотрудники полиции быстро перекрыли Ратушную площадь в центре Риги. Полиция задержала в том числе депутата Европарламента Татьяну Жданок за участие в митинге.

В 2021 году в Латвии запретили публичное ношение георгиевских лент. А 31 марта Сейм большинством голосов утвердил поправки к закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий. В частности, этими поправками запрещено проводить публичные акции ближе чем в 200 м от любого памятника солдатам Советской армии.

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