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В Риге задержали депутата ЕП Жданок за участие в митинге против сноса памятника

Полиция задержала в Риге депутата ЕП Татьяну Жданок за участие в митинге против сноса памятника
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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Рижская полиция задержала депутата Европарламента Татьяну Жданок за участие в митинге против сноса памятника Освободителям. Об этом сообщила в пятницу, 13 мая, партия «Русский союз Латвии» в своих социальных сетях.

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«Ратушная площадь блокирована. Власть боится голоса народа. Депутаты РСЛ у Рижской думы. Полиция задержала депутата Европарламента Татьяну Жданок», — говорится в сообщении.

Также «Русский союз Латвии» опубликовал видео, на котором сопредседатель партии Мирослав Митрофанов просит людей, собирающихся прийти, не заходить за полицейские заграждения. Он объясняет свою просьбу тем, что митинг не был согласован. По его словам, рижские власти боятся, что придет слишком много людей.

Ранее в этот день Рижская дума на заседании проголосовала за снос памятника Освободителям.

12 мая латвийским сеймом был принят законопроект, который предусматривает приостановку действия двустороннего договора между Латвией и Россией о мемориальных сооружениях и памятниках. Этим законом Рига фактически разрешила снос монумента Освободителям, находящегося до этого под охраной данного соглашения. Действие статьи соглашения приостановлено с 16 мая этого года до тех пор, пока РФ не изменит политику в отношении Украины.

13 мая оппозиционный латвийский депутат Игорь Пименов заявил, что решение о сносе памятника Освободителям в Латвии не одобряется многими латышами, поскольку они с трепетом относятся ко всем символам героизма латвийского народа, проявленного в годы Великой Отечественной войны.

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