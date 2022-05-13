В Риге перекрыли площадь перед акцией в защиту памятника Освободителям

Сотрудники полиции перекрыли Ратушную площадь в центре Риги, где сегодня планируется проведение акции в защиту памятника Освободителям.

Как сообщает Sputnik 13 мая, вход на площадь заблокировали при помощи специальных заграждений, рядом припаркованы несколько автобусов с сотрудниками спецназа.

Жители Риги планируют выйти в центр города на митинг против сноса памятника Освободителям Риги, который намерены осуществить власти Латвии.

Известно, что государственная полиция Латвии завела три уголовных и 20 административных дел после событий у памятника 10 мая. Два уголовных дела заведены за оправдание геноцида и преступлений против человечности. Одно из дел заведено против мужчины, который шел к монументу с флагом России. Еще одного подозреваемого обвиняют в сопротивлении представителю власти.

Как сообщило латвийское агентство LETA, начальник латвийской полиции Арманд Рукс при этом назвал деятельность правоохранителей у памятника Освободителям Риги «слишком мягкой и нерешительной» и объявил об увольнении уже трех своих сотрудников.

Ранее в этот день сейм Латвии принял законопроект, предусматривающий приостановку действия двустороннего договора между Латвией и Россией о мемориальных сооружениях и памятниках. Таким образом, Рига фактически разрешила снос монумента Освободителям, который находился под охраной данного соглашения.

Посольство России выразило протест из-за решения Латвии прекратить действие соглашения о сохранении мемориалов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала правительство Латвии вурдалаками после принятия законопроекта.

Утром 10 мая сотрудники муниципального предприятия собрали цветы у памятника, которые принесли туда жители города по случаю Дня Победы, причем использовали для этого ковш трактора. Эти действия вызвали широкий резонанс в соцсетях, и во вторник массовое возложение цветов повторилось.

8 мая сообщалось, что парк Победы в Риге по всему периметру обнесли полицейским металлическим забором желтого цвета с флагами Латвии и Украины. Полиция отметила, что запрета на возложение цветов к мемориалу нет, но призвала воздержаться.