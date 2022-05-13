Рижская Дума проголосовала за снос памятника Освободителям Риги

Рижская Дума на заседании в пятницу, 13 мая, проголосовала за снос памятника Освободителям Риги.

9 мая множество жителей латвийской столицы пришли к монументу почтить память советских солдат и возложить цветы. Однако уже на следующий день сотрудники муниципального предприятия бульдозером собрали и вывезли цветы, чем вызвали возмущение общественности. Люди снова принесли цветы к монументу. После чего сотрудники полиции полностью перекрыли доступ к монументу Освободителям.

Позже, 12 мая, был принят латвийским сеймом законопроект, который предусматривает приостановку действия двустороннего договора между Латвией и Россией о мемориальных сооружениях и памятниках. Этим законом Рига фактически разрешила снос монумента Освободителям, находящийся до этого под охраной данного соглашения. Действие статьи соглашения приостановлено с 16 мая этого года до тех пор, пока РФ не изменит политику в отношении Украины.

Прения в Латвии из-за памятника советским воинам, погибшим при освобождении Риги разгорелись в очередной раз.

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