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В Латвии сообщили о закрытии доступа к памятнику Освободителям Риги до 31 августа

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Памятник Освободителям Риги
Фото: TASS/Zuma
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Доступ к памятнику Освободителям Риги в Пардаугаве будет закрыт до 31 августа. Такой информацией со ссылкой на МВД Латвии поделился 16 мая портал delfi.lv.

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Соответствующее решение латвийским силовым ведомством было принято в свете событий 9 и 10 мая 2022 года, когда латвийские граждане возлагали цветы к монументу советским воинам-освободителям, несмотря на противодействие латвийских властей и уборку цветов с помощью экскаватора. В отчете, на который ссылается delfi.lv, подчеркивается, что сотрудники латвийской полиции разогнали пришедших почтить память советских ветеранов с помощью силы.

16 мая министерство иностранных дел Латвии официально уведомило посольство РФ о приостановке действия 13-й статьи двустороннего договора о мемориальных сооружениях и памятниках. Таким образом, латвийские власти в одностороннем порядке отказались от обязательств по защите памятников ветеранам Великой Отечественной войны. Ранее, 12 мая, сейм Латвии принял законопроект, который предусматривает приостановку действия данного двустороннего договора, фактически разрешив снос монумента Освободителям Риги, который находился под охраной соглашения. 13 мая рижская дума приняла решение начать подготовку к сносу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение сейма Латвии, в тот же день назвала правительство страны вурдалаками.

Еще в прошлом году в Латвии запретили публичное ношение георгиевских лент. А с 31 марта сейм в срочном порядке утвердил поправки к закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий. В частности, запрещается проводить публичные акции ближе чем в 200 м от любого памятника советским солдатам, а также отмечать памятные даты, связанные с боевыми операциями и победами Красной армии.

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