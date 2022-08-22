Власти Риги запретили акцию протеста у памятника Освободителям

Рижская дума не разрешила провести акцию протеста против сноса памятника Освободителям. Об этом 22 августа сообщил портал Delfi.

Митинг был запланирован на вечер 22 августа, его организатором выступал Русский союз Латвии. Сопредседатель объединения Мирослав Митрофанов отмечал, что если решение не будет выдано, то оно оспорит запрет в суде.

Работы по сносу памятника Освободителям Латвии от немецко-фашистских захватчиков в Риге начались 22 августа. По словам исполнительного директора Риги Яниса Ланге, взрывчатка при демонтаже использоваться не будет.

Планируется, что мемориал будет ликвидирован до 15 ноября. Стоимость работ оценена в €2,1 млн.

19 августа министр внутренних дел Латвии Кристапс Эклонс заявил, что республика готовится к предотвращению беспорядков. В службе госбезопасности Латвии отмечали, что ждут провокаций и возможных попыток остановить или отсрочить демонтаж.

3 августа мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что памятник Освободителям будет разобран и утилизирован. По его словам, ни один из элементов монумента не представляет художественной ценности, сославшись на мнение Музея оккупации в Риге. При этом в самом учреждении на следующий день заявили, что не давали такой оценки.

14 июля правительство Латвии составило список из 69 советских военных мемориалов, которые подлежат демонтажу. При этом памятник советским воинам-освободителям в Пардаугаве сейм Латвии разрешил снести еще 12 мая. 28 мая мэрия Риги допустила, что мемориал будет взорван.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение сейма Латвии, 12 мая назвала правительство страны вурдалаками. Москва заявила о готовности забрать монумент.