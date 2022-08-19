В Латвии готовятся к протестам во время сноса памятника Освободителям

Силовые ведомства Латвии готовятся к предотвращению беспорядков во время демонтажа памятника Освободителям в Риге. Об этом 19 августа рассказал министр внутренних дел республики Кристапс Эклонс.

«Это именно то, к чему мы готовимся, именно к этому готовятся все службы безопасности и самоуправление Риги. Мы готовим всевозможные сценарии в тесном сотрудничестве. Мы обязательно будем готовы действовать и принимать решения, чтобы потенциальные беспорядки не вызвали еще большего волнения», — цитирует его NRA.

Ожидается, что памятник Освободителям Латвии от немецко-фашистских захватчиков в Риге будет демонтирован осенью. Стоимость работ оценена в €2,1 млн

Русский союз Латвии уже объявил, что проведет акцию протеста против сноса мемориала. В службе госбезопасности Латвии отметили, что ждут провокаций и возможных попыток остановить или отсрочить демонтаж.

3 августа мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что памятник Освободителям будет разобран и утилизирован. По его словам, ни один из элементов монумента не представляет художественной ценности, сославшись на мнение Музея оккупации в Риге. При этом в самом учреждении на следующий день заявили, что не давали такой оценки.

14 июля правительство Латвии составило список из 69 советских военных мемориалов, которые подлежат демонтажу. В него не вошел самый известный памятник советским воинам-освободителям в Пардаугаве, который сейм Латвии разрешил снести еще 12 мая. 28 мая мэрия Риги допустила, что мемориал будет взорван.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение сейма Латвии, 12 мая назвала правительство страны вурдалаками. Москва заявила о готовности забрать монумент.