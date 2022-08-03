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Памятник Освободителям Риги после сноса решили уничтожить

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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После демонтажа памятника в рижском Парке Победы монумент будет разобран и утилизирован. Об этом 3 августа заявил мэр Риги Мартиньш Стакис в эфире Латвийского телевидения.

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Предполагается, что комплекс памятников будет разобран по частям, а затем утилизирован, так как «Музей оккупации» не признал ни один из фрагментов памятника художественной ценностью.

Стакис не назвал компанию, которая будет демонтировать памятник, так как это информация для ограниченного доступа.

Демонтаж памятника Освободителям в Парке Победы может стоить до €3 млн.

Работы по демонтажу должны начаться уже в августе, к 15 ноябрю они завершатся.

14 июля правительство Латвии составило список из 69 советских военных мемориалов, которые подлежат демонтажу. В него не вошел самый известный памятник советским воинам-освободителям в Пардаугаве, который сейм Латвии разрешил снести еще 12 мая. 28 мая мэрия Риги допустила, что мемориал будет взорван.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение сейма Латвии, в тот же день назвала правительство страны вурдалаками. Москва заявила о готовности забрать монумент.

Решение латвийским силовым ведомством было принято в свете событий 9 и 10 мая 2022 года, когда латвийские граждане возлагали цветы к монументу советским воинам-освободителям, несмотря на противодействие латвийских властей и уборку цветов с помощью экскаватора.

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