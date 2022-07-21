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В Эстонии до конца года снесут все памятники советским солдатам

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Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила 21 июля на пресс-конференции о сносе всех памятников советским солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

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«Мы приняли конкретные решения: шаг за шагом следует перезахоронить останки солдат, находящиеся под военными памятниками. Мы хотим подойти к этому вопросу взвешенно, особенно если около памятника есть реальные захоронения», — приводит слова Каллас Delfie.

Глава кабмина заявила, что судьбой каждого конкретного памятника будет заниматься местное самоуправление. При этом она отметила, что в Нарве не хотят переносить с постамента танк Т-34.

Всего, по словам Каллас, выявлено 148 памятников, которые власти отнесли к прославляющим советский режим монументам.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу добавил, что памятники планируется снести до конца года.

14 июля стало известно, что правительство Латвии составило список из 69 советских военных мемориалов, которые подлежат демонтажу. Список составлен в соответствии с принятым 23 июня законом о запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и об их демонтаже на территории Латвии.

В него не вошел самый известный памятник советским воинам-освободителям в Пардаугаве, который сейм Латвии разрешил снести еще 12 мая. 28 мая мэрия Риги допустила, что мемориал будет взорван.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение сейма Латвии, в тот же день назвала правительство страны вурдалаками. Москва заявила о готовности забрать монумент.

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